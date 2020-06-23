Как уменьшить последствия чрезмерного празднования Лиго?

А что делать, если утро началось с головной боли и неприятных ощущений? Советами делится фармацевт BENU Aptieka Занда Озолиня.

Как "подготовить" себя к празднованию?

Если известно, что во время праздника Лиго будет употребляться алкоголь, то, прежде всего, желательно добраться к месту празднования на общественном транспорте или пешком, чтобы исключить вероятность того, что в разгар праздника вы сядете за руль.

Озолиня отмечает, что на праздничном столе должны быть не только алкогольные напитки, но и сытный ужин и легкий завтрак. Чтобы своевременно предотвратить чрезмерное употребление алкоголя, уже во время совершения покупок желательно установить для себя максимум употребления алкоголя, который не следует превышать во время праздника.

Также во время празднования специалист советует присматривать друг за другом, чтобы снизить риски, связанные с чрезмерным употреблением алкоголя, а также предотвратить возможные конфликты с другими участниками праздника.

Перед тем, как прыгать через костер, нужно обязательно оценить свои возможности, степень опьянения и высоту костра. Очень важно запастись питьевой водой, чтобы ее хватило и на праздник, и на следующий день. Что касается здоровья, то желательно по возможности воздерживаться от жирных блюд, чтобы не перегружать печень, которая во время праздника и так испытывает большую нагрузку.

Перед праздниками и некоторое время спустя рекомендуется принимать медикаменты для восстановления печени. Во время праздника мы часто переедаем, поэтому желательно принимать также пищеварительные ферменты. На всякий случай в аптечке следует обновить запасы дезинфицирующих средств, пластырей и репеллентов для отпугивания комаров, клещей.

Не участвуйте в играх с употреблением алкоголя!

Озолиня поясняет, что на последствия употребления алкоголя влияют возраст, вес и пол. Стандартная порция алкогольного напитка содержит 10 граммов этанола, которые организм способен переработать за один час. Перед тем, как праздновать, рекомендуется хорошо поесть, однако желательно воздерживаться от соленых блюд, которые могут усиливать жажду. На праздничном столе должны быть также сок, вода и безалкогольные напитки. Алкоголь не рекомендуется смешивать со сладкими и энергетическими напитками. Фармацевт BENU Aptieka З. Озолиня подчеркивает, что определенно не стоит участвовать в играх, направленных на быстрое потребление алкоголя. Специалист также напоминает, что алкоголь нельзя употреблять беременным, молодым людям до 18 лет, а также людям с хроническими заболеваниями.

Как справиться с перееданием?

Хотя один день переедания - это не конец света, на следующий день стоит пересмотреть свои привычки. Выполняйте спортивные упражнения, чтобы скомпенсировать потребление калорий. На следующий день после того, как вы переели, выбирайте продукты питания, которые богаты белками и увеличивают чувство сытости. Это мясо курицы или индейки,