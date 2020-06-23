Мемуары племянницы Трампа: "Как моя семья породила самого опасного в мире человека"

Как объявило в понедельник издательство Simon & Schuster, выход в свет книги Too Much And Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man ("Слишком много и всегда мало: Как моя семья породила самого опасного в мире человека") запланирован на 28 июля.

Таким образом, она попадет на прилавки книжных магазинов за несколько недель до национального съезда Республиканской партии, где кандидатура Дональда Трампа будет выдвинута на переизбрание на президентский пост.

О чем книга?

Мэри Трамп - дочь старшего брата президента, Фреда Трампа-младшего, который умер в 1981 году в возрасте 42 лет.

Автор суммировала свои наблюдения, как она говорит, "будучи непосредственной свидетельницей множества праздничных застолий и семейных мероприятий".

Насколько глубоко и подробно эта биографическая книга углубляется в семейные тайны семьи Трампов, пока неизвестно - все подробности держатся в тайне.

Однако издательство обещает, что это будет откровенная исповедь, срывающая покровы с "ужасных семейных травм, деструктивных отношений и трагической комбинации отсутствия заботы и жестокости в отношении детей".

В частности, там будут и "очень личные изобличительные мысли" сестры президента, Мэриэнн Трамп Барри.

Среди прочего, там будет рассказано о том, как Мэри Трамп предоставила газете New York Times конфиденциальные документы, касающиеся финансов своего дяди, которые были опубликованы в рамках проведенного газетой расследования.

В этом материале сообщалось, что президент участвовал в мошеннических схемах по уходу от налогов и получил более 400 млн долларов от бизнес-империи своего отца. Это расследование получило в 2018 году Пулитцеровскую премию по журналистике.

В краткой аннотации новой книги на сайте Amazon говорится, что автор повествует о том, как ее дядя стал "человеком, который сейчас представляет угрозу для благополучия всего мира, экономической безопасности и всей социальной структуры общества".

В книге также описывается, как Дональд Трамп начал ерничать и потешаться над своим отцом, когда тот стал страдать от болезни Альцгеймера.

Отец Мэри Трамп всю свою взрослую жизнь страдал от алкоголизма и скончался от сердечного приступа, вызванного неумеренным употреблением спиртных напитков.

Президент Трамп упоминал о пагубных привычках своего старшего брата, когда начал продвигать инициативу по обузданию роста наркозависимости в Америке.

В интервью 2019 года газете Washington Post Трамп сказал, что сожалеет о том, что призывал своего старшего брата примкнуть к семейному бизнесу по недвижимости, в то время как у Фреда-младшего была мечта стать пилотом.

Дональд Трамп в детстве (крайний слева) с Фредом, Элизабет, Мэриэнн и Робертом ФОТО: INSTAGRAM/DONALD TRUMP

Как возникла вражда между племянницей и дядей?