В Старой Риге парочка "искала цветок папоротника", но нашла протокол от полиции

Сотрудники муниципальной полиции Риги (RPP) 21 июня в 20 часов в Старой Риге, в публичном месте недалеко от церкви "поймали" парочку, которая занималась "поиском цветка папоротника", сообщил агентству LETA представитель RPP Том Садовскис.
Парню и девушке были составлены протоколы административного нарушения по факту мелкого хулиганства.
В тот же день в Пардаугаве на пляже стражи порядка задержали мужчину, который занимался самоудовлетворением, наблюдая за другими посетителями пляжа. Мужчину доставили в участок Госполиции.
Также были оформлены несколько протоколов по факту распития алкоголя в общественном месте, были констатированы и несовершеннолетние в состоянии алкогольного опьянения.
В больницу доставлена 13-летняя девочка, у которой 21 июня на Югле было констатировано 2,01 промилле.
Вечером 22 июня полицейские констатировали, что на пляже в Вецаки парочка в дюнах разожгла огонь. Несмотря на то, что на Лиго в городе будет разрешено разжигать костры, полиция напоминает, что в Риге у Рижского залива этого делать нельзя, так как там находится природный парк Piejūra. Также стоит помнить о том, что нельзя повреждать насаждения, это означает, что, например, костры нельзя разжигать на газонах в столичных парках, указал Садовскис.
Садовскис отметил, что нарушения дистанцирования или публичных собраний на пляже констатировано не было. Он указал, что пляжи достаточно обширны, чтобы их могло посещать больше число жителей.
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