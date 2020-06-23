В Старой Риге парочка "искала цветок папоротника", но нашла протокол от полиции

Парню и девушке были составлены протоколы административного нарушения по факту мелкого хулиганства.

В тот же день в Пардаугаве на пляже стражи порядка задержали мужчину, который занимался самоудовлетворением, наблюдая за другими посетителями пляжа. Мужчину доставили в участок Госполиции.

Также были оформлены несколько протоколов по факту распития алкоголя в общественном месте, были констатированы и несовершеннолетние в состоянии алкогольного опьянения.

В больницу доставлена 13-летняя девочка, у которой 21 июня на Югле было констатировано 2,01 промилле.

Вечером 22 июня полицейские констатировали, что на пляже в Вецаки парочка в дюнах разожгла огонь. Несмотря на то, что на Лиго в городе будет разрешено разжигать костры, полиция напоминает, что в Риге у Рижского залива этого делать нельзя, так как там находится природный парк Piejūra. Также стоит помнить о том, что нельзя повреждать насаждения, это означает, что, например, костры нельзя разжигать на газонах в столичных парках, указал Садовскис.

Садовскис отметил, что нарушения дистанцирования или публичных собраний на пляже констатировано не было. Он указал, что пляжи достаточно обширны, чтобы их могло посещать больше число жителей.