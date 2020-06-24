Ангелина Вовк перенесла клиническую смерть

Советская и российская телеведущая Ангелина Вовк приобрела популярность в 80-х годах. Зрители узнали ее из программ "Спокойной ночи, малыши!", "Утренняя почта", "Будильник", "В гостях у сказки", "Голубой огонек". "Песню года" она вела 30 лет и даже попала в Книгу рекордов Гиннесса. Но ее жизнь была совсем не такая яркая, как на экране, об этом она призналась на программе "Судьба человека".