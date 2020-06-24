Ангелина Вовк перенесла клиническую смерть

Советская и российская телеведущая Ангелина Вовк приобрела популярность в 80-х годах. Зрители узнали ее из программ "Спокойной ночи, малыши!", "Утренняя почта", "Будильник", "В гостях у сказки", "Голубой огонек". "Песню года" она вела 30 лет и даже попала в Книгу рекордов Гиннесса. Но ее жизнь была совсем не такая яркая, как на экране, об этом она призналась на программе "Судьба человека".
В откровенном разговоре с Борисом Корчевниковым она рассказала, почему у нее нет детей. Оказывается, в 33 года женщина пережила клиническую смерть.
Однажды во время съемок передачи "Голубой огонек" Вовк стало плохо.
"Отвезли в больницу. Я была на грани жизни и смерти. Это была внематочная беременность. Я лежала вся в трубках, перенесла клиническую смерть", - призналась Ангелина Михайловна.
77-летняя Вове отметила, что за несколько месяцев она похудела на 20 килограммов. Ее кормили через трубки и она была на грани жизни и смерти. Врачи считали, что телеведущая скоро умрет.
Постепенно Ангелина Михайловна стала выздоравливать, но внезапно она получила пневмонию, а после переливания крови началось заражение.
"Я полгода лечилась. Осталась жить вопреки всем прогнозам медиков. Прошла через чудовищное испытание. Муки были серьезные. С мороза привозили рентгеновский аппарат, и меня, совершенно ослабленную, клали на него обнаженной. У меня началась пневмония. Стали переливать кровь, так как начиналось заражение. Но меня откачали", - заявила она.
Причины проблем со здоровьем ей не объяснили, лишь указали, что она больше не может иметь детей. Конечно, ей хотелось взять ребенка из детдома, но первый супруг был против.
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