"Хорошо!" Кайминьш опубликовал первое совместное фото с Даневичей

"Хорошо! Веселого Лиго 2020", - написал депутат под фото.

Напомним, разговоры о том, что Даневича начала отношения с Кайминьшем появились после того, как стало известно о ее расставании с актером Никлавсом Курпниексом.

Дарта тщательно избегала комментировать новые отношения, но все чаще в социальных сетях Кайминьша появлялись фотографии, на которых были запечатлены собаки обоих.