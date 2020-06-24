Ср, 24.06.2020
Мы боялись все это время, уже пора бы не бояться. Протестующие в Минске

"Хорошо!" Кайминьш опубликовал первое совместное фото с Даневичей

Уже несколько месяцев ходят слухи о том, что у депутата Сейма Артуса Кайминьша новые отношения, а его новая избранница - актриса театра Дарта Даневича. На Лиго политик опубликовал мило совместное фото. 

"Хорошо! Веселого Лиго 2020", - написал депутат под фото.

Напомним, разговоры о том, что Даневича начала отношения с Кайминьшем появились после того, как стало известно о ее расставании с актером Никлавсом Курпниексом.

Дарта тщательно избегала комментировать новые отношения, но все чаще в социальных сетях Кайминьша появлялись фотографии, на которых были запечатлены собаки обоих. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ir labi! Līgo! Priecīgus Jāņus 2020🍀🌿☘️✨

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