Половина случаев - свыше 1,5 промилле. За праздники поймали более 80 пьяных водителей

За праздничные выходные оформлено 85 протоколов о вождении в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
С 21 по 24 июня в Латвии зарегистрировано 294 ДТП, в которых пострадали 67 человек.
Оформлено 2048 протоколов об административных нарушениях, в том числе пять об агрессивном вождении и 970 о превышении скорости.
83 протокола оформлено за вождение в состоянии алкогольного опьянения, и в более половины случаев опьянение было свыше 1,5 промилле. Выявлены два водителя в состоянии наркотического опьянения.
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