Половина случаев - свыше 1,5 промилле. За праздники поймали более 80 пьяных водителей

С 21 по 24 июня в Латвии зарегистрировано 294 ДТП, в которых пострадали 67 человек.

Оформлено 2048 протоколов об административных нарушениях, в том числе пять об агрессивном вождении и 970 о превышении скорости.

83 протокола оформлено за вождение в состоянии алкогольного опьянения, и в более половины случаев опьянение было свыше 1,5 промилле. Выявлены два водителя в состоянии наркотического опьянения.