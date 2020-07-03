"Оранжевая папка как оранжевое предупреждение". Борьба родителей Рижской 34-й школы против антенны

Весной прошлого года родители детей начальных классов Рижской 34-й средней школы заметили на крыше здания учебного заведения телекоммуникационную антенну. Многих возмутил факт, что антенна появилась без их согласия, а на требование родителей снять ее ответ LMT школе был: "Возместите 50 000 евро".
Самые активные родители прошли по всем возможным инстанциям с целью добиться снятия антенны без пятизначной компенсации LMT, но не добились ровным счетом ничего. За исключением того, что впредь у родителей посредством Совета школы будут спрашивать согласие на установку подобной аппаратуры.
Основные аргументы родителей были - "не доказана безвредность излучения электромагнитного поля для детей", "его влияние на здоровье детей не изучено" и "нарушаются права детей на безопасную среду".
RUS TVNET разбирается в ситуации - корректно ли поступила школа, установив антенну без согласия родителей, что говорят ответственные службы о вреде излучения электромагнитного поля и что поменялось после активной позиции родителей Рижской 34-й школы.
Детали:
- У Рижской 34-й школы два здания. Антенна установлена на здании начальной школы на улице Вирцавас, 7.
- Договор аренды между Рижской 34-й средней школой и LMT заключен в феврале 2018 года, в мае заключен договор аренды между LMT и Департаментом собственности Рижской думы.
- Согласно договору, школа за аренду получает 405 евро в месяц, а департамент - 28 евро в год. Договор действует до 30 апреля 2023 года.
- Родители заметили антенну на крыше школы весной 2019 года, тогда же начали активную деятельность против. В опросе родителей 59% респондентов высказались за демонтаж антенны.
- На требование родителей демонтировать антенну в LMT ответили, что родители "не являются стороной договора". Все условия договора LMT выполняет, поэтому школа может расторгнуть договор лишь в одностороннем порядке, возместив расходы на установку и эксплуатацию аппаратуры, что оценивается в 50 000 евро.
- За год активные родители Рижской 34-й школы обратились в Инспекцию здравоохранения, Департамент образования, Департамент собственности, Рижскую стройуправу, ГАО Elektroniskie sakari, Министерство образования и науки, Бюро омбудсмена, Министерство охраны среды и регионального развития, Государственное бюро по контролю за строительством. Безрезультатно. Антенна установлена согласно всем нормативным актам, а излучение электромагнитного поля не превышает норм, контролируемых Инспекцией здравоохранения.
- Антенна продолжит действовать до конца срока, предусмотренного договором. Но в LMT готовы предоставить дополнительные меры защиты против излучения электромагнитного поля.
Интервью с директором Рижской 34-й школы Натальей Роголевой (от 15 июня)
- Расскажите, пожалуйста, что это за антенна, какой сети и действует ли она на данный момент?
- Это антенна LMT, она сейчас действует, с LMT подписан договор аренды части крыши - буквально 10 метров.
- О какой сети идет речь - это 4G, 5G?
- Это, естественно, не 5G. Это обычная мобильная связь.
- Насколько я понимаю, антенна не сразу заработала - договор от 2018 года, а когда ее "включили"?
- Естественно, она не сразу начала действовать - ее надо было спроектировать, установить, и только через некоторое время она начала действовать. К тому же она начала действовать только после того, как прошли тестовые включения и замеры электромагнитного поля.
Было утверждение Инспекции здравоохранения, что поле не превышает норм, определенных правилами Кабинета министров и Европейской регулой.
Только потом можно было пустить ее в эксплуатацию - договор был заключен в 2018 году, а действовать она начала в январе 2019-го.
- В это время как раз и родители активизировались против установленной антенны?
- Нет, родители активизировались в марте. Через три месяца они увидели эту антенну на крыше.
- Основная претензия, которую я услышала от активистов со стороны родителей, заключается в том, что они "своего согласия не давали", их "никто не спросил". Возможно, если бы их спросили, все было бы иначе, а так их поставили перед фактом. Как вы можете прокомментировать - родителей и правда не спросили?
- Во-первых, их правда не спросили. Потому что на самом деле нет такой практики - спрашивать родителей по поводу всего, что я в школе делаю, по поводу хозяйственной деятельности.
Я их не спрашиваю по поводу того, что сдаю в аренду помещения, я их не спрашиваю, какие помещения я ремонтирую, я их не спрашиваю насчет бюджетных вещей, что я покупаю. Они так не включены в жизнь школы - есть руководство, которое решает, что делать и чего не делать.
Тогда родители должны быть внутри всего школьного процесса, следить за всем процессом, и тогда, наверно, имеет смысл спрашивать, потому что они знают, что и как.
Мне в голову на самом деле не приходило, что я должна их об этом спросить, потому что по хозяйственным вещам я их мало спрашиваю и они мало интересуются.
Если бы я подозревала, что это как-то может их сильно затронуть, я бы их, конечно, спросила... Но есть правила Кабинета министров, которые требуют, прежде чем что-то установить, пройти целую процедуру согласований, и в ней участвуют департамент и различные институции - Инспекция здравоохранения и разные эксперты. Я в этом плане не специалист, и я полагаюсь на правила Кабинета министров и на людей, которые разработали эту процедуру.
Когда я всю эту процедуру соблюдаю, эксперты дают заключение, что все нормы соблюдены, я обращаюсь в департамент за разрешением и получаю его - у меня в какой момент должно возникнуть сомнение, что я делаю что-то не так?
- Я понимаю, что с точки зрения всех нормативов - все корректно, все процедуры соблюдены, с этим вопросов нет. В бумагах указывается, что перед заключением договора с LMT было разрешение как департамента, так и школьной комиссии. Что это за комиссия?
- Это комиссия по аренде помещений (Iznomāšanas komisija). Например, нам поступает вопрос от коммерсанта, и комиссия решает, надо ли оно нам.
- Кто в нее входит?
- Как правило, заместитель директора по хозяйственной части, завхоз.
- Родители в ней не представлены?
- Нет, это сотрудники школы, которые потом за это и отвечают.
- Все ваши коллеги, входившие в комиссию, одобрили, что предложение LMT - это хороший вариант, хороший способ дополнительного дохода? Может, кто-то сказал: "Ребята, это телекоммуникационная аппаратура, может, не надо..."?
- В какой-то момент мы говорили о том, что да, это телекоммуникационная аппаратура, давайте проверим, можно ли такое вообще устанавливать на крыше школы.
И мы, естественно, проверили все нормативные акты: если они выполняются - все хорошо. Окончательное решение принимали даже не мы - мы направили свой вопрос в комиссию департамента, и нам ответили - да.
- Насколько я понимаю, Рижская 34-я средняя школа не первая и не единственная, на крыше которой установлена антенна?
- Да, еще 69-я школа, Культурная средняя школа, 31-я школа, Ринужи, Ильгюциемская средняя школа. Кстати, даже после того, как наши родители возмущались этим фактом, уже когда решение Совета школы (в его состав входят родители) стало обязательным, некоторые школы все равно одобрили установку антенны. Это их осознанное решение.
(!) После активной деятельности родителей Рижской 34-й школы в октябре 2019 года комиссия по аренде Департамента образования, культуры и спорта Рижской думы приняла правила, согласно которым комиссия впредь будет утверждать установку антенн на крышах школ только после утвердительного решения Школьного совета, в котором представлены родители.
- Кто входит в Совет школы? Сколько родителей в нем представлено?
- В Совет школы входит в среднем 47 человек - по одному представителю от каждого класса.
- То есть соберутся самые активные родители от каждого класса, скажут: "Нет, мы не хотим аппаратуру на крыше школы" - и никто ее в принципе не установит?
- Совершенно верно.
- Но это в будущем? Для установленных антенн это ничего не меняет?
- Да.
- Родители 34-й средней школы могут заслуженно занести на свой счет победу, что после всего этого прецедента и их активной позиции впредь нельзя устанавливать антенну без одобрения Совета школы и у родителей есть хоть какое-то право высказаться на этот счет... Это правильно, на ваш взгляд?
- Я считаю, это правильно, так спокойнее и директору, и самим родителям. Иметь в школе массу родителей, которые действительно тревожатся за своих детей - это совершенно неправильная ситуация. Но я становлюсь ее заложником в том смысле, что я ничего не могу сделать сейчас.
Чтобы разорвать договор с LMT, я должна предложить очень серьезный аргумент. Страх родителей - это не аргумент, а другого аргумента нет.
- Остановимся на этом моменте подробнее - когда LMT, ссылаясь на замеры Инспекции здравоохранения, отклонил аргументацию родителей о том, что антенна "небезопасна для здоровья детей", родители пошли гениальным путем - решили доказать, что крыша требуется для учебного процесса и тогда, согласно договору, LMT должен уйти, не требуя компенсации... Какой статус у этой идеи?
- Это не гениальный путь. Им пришло в голову, что мы можем купить маленькую и дешевую метеостанцию, установить на крыше и потребовать снять антенну LMT из-за нее. Она реально занимает 1,5 метра. Естественно, я на стороне родителей и написала письмо LMT, что у нас есть согласованная станция - пожалуйста, освободите крышу для нее.
Они нам очень элегантно ответили, что "ваша станция такая маленькая, мы вам поможем ее и установить, и предлагаем даже опоры своей антенны".
- Так будет метеостанция?
- Родителям это не надо, они ее даже не купили, им уже не нужны ни природоведение, ни метеостанция - раз это не работает, забудем об этом.
- Текущий статус с антенной тогда какой? Родители отвоевали свое право выражать или не выражать согласие в будущем, и на этом все? По сути - антенна как стояла, так и будет стоять?
- Юридически ни у меня, ни у родителей нет никакого аргумента для того, чтобы эту антенну сняли. LMT, логично, вложил деньги за согласование, за конструкцию - они говорят:
"Мы ее уберем, и в договоре есть такой пункт... Давайте, мы оцениваем свои потери по демонтажу антенны - 50 000 евро. Если вы готовы возместить нам этот ущерб, мы ее уберем".
50 000 евро - это весь годовой бюджет школы. Я как муниципальное учреждение не готова убрать за 50 000 евро, родители - не готовы, департамент - не готов платить 50 000 евро за это.
LMT четко соблюдает правила - все страховки заплачены вовремя. Более того, они всегда делают шаг навстречу. Когда дискуссии были острыми - они предлагали покрыть крышу специальным материалом, чтобы родители не переживали, и повесить счетчики в помещениях, чтобы видели, что электромагнитное поле настолько минимальное, что не может влиять на здоровье детей.
Они занимают позицию: "Убрать мы не можем, но мы готовы вести с вами переговоры".
- Родители переговоров не хотят, считая, что таким образом сдают позиции?
- Да. Недавно я получила от родителей письмо в ультимативной форме с требованием поставить защиту и повесить счетчики. Я это письмо подкорректировала в более приемлемый вариант сотрудничества и прошу LMT поставить экран и навесить эти измерительные приборы.
- Если вернуться назад - зная о такой реакции родителей, вы бы согласились на установку антенны? Какие выводы вы сделали из этой ситуации?
- Я, наверно, спрашивала бы у Школьного совета. Однозначно, учитывая всю ситуацию, не брала бы на себя ответственность одна.
Да, моя вина в том, что я недооценила, что есть люди, для которых это будет очень болезненно.
- Договор в силе до 2023 года - вы будете его продлевать, это будет решение Совета школы или пока рано об этом говорить?
- Нет, конечно. Тут даже не в Совете школы дело, и без него вопрос решен - не надо даже задавать вопроса, чтобы не продлевать договор.
У меня есть большая оранжевая папка как оранжевое предупреждение, и в ней листов 300 моей переписки с разными институциями, с LMT, с родителями
- всякие доказательства, отписки... Я не могу сказать, что мне очень приятно общаться по этому поводу или очень хочется - я могла бы в это время делать что-нибудь более полезное.
- Есть много школ, на которых антенна установлена, и других родителей это не возмущало. Родители вашей школы очень категорично выступили против и прошли по всем инстанциям. Возможно, это комплимент, что родители именно вашей школы заняли столь активную гражданскую позицию, или же для вас это наказание, что именно на вашей школе это сомкнулось?
- Я считаю, что есть вопросы, которые заслуживают пристального внимания и, если для родителей это очень важный вопрос и они его переживают как одну из ценностей, то за него так и надо биться - в этом смысле совершенно не важно, как я себя при этом чувствую.
Другой вопрос, что в некоторых других ситуациях, когда мне как директору хотелось бы, чтобы они были столь же активны, они не проявляют такую активность.
Для меня обидно, что другие школьные вещи, за которые я очень переживаю, не оказываются для них столь важными.
Я понимаю эмоции родителей - у них было много ожиданий. Они обратились во многие учреждения, и ничего по сути не поменялось. Печально. С другой стороны, жизнь она такая.
Они молодцы - они получили один результат. Их будут спрашивать, и благодаря им будут спрашивать родителей и в других школах. Это достойно.
Я с ними не воюю, я их понимаю. Я на их стороне, но сделать уже ничего не могу.
- Спасибо вам!
- Спасибо вам!
Комментарий Инспекции здравоохранения
Как сообщила специалист инспекции Дайна Судраба-Ливчане, антенна на крыше Рижской 34-й школы была принята в эксплуатацию после того, как были произведены все замеры, определенные правилами Кабмина.
Были произведены практические измерения уровня излучения электромагнитного поля, которые показали:
- В общем частотном диапазоне (75 МГц - 3 ГГц) сильнейшее излучение установлено в месте измерения на крыше, на расстоянии 15 метров от антенн мобильной связи - 0,0796 W/м2 (допустимый уровень - от 2 W/м2 до 10 W/м2).
- В диапазонах работы антенны (801,0 - 811,0/935,0 - 948,2/1805,2 - 1829,8/2110 - 2130/2620 - 2640 МГц) максимальное излучение установлено в месте измерения на крыше, на расстоянии 15 метров от антенн мобильной связи - 0,03018 W/м2 (в частотном диапазоне 2620 - 2640 МГц от общего частотного диапазона) и 0,02560 W/м2 (в частотном диапазоне 801,0 - 811,0 от общего частотного диапазона), допустимый уровень - от 4,6 W/м2.
- В помещениях школы, а также на окружающей школу территории результаты измерения еще ниже, что позволяет прийти к выводу, что измеренные значения плотности потока мощности в разных направлениях излучения антенны не достигают даже 1% от установленных заданных целевых значений.
Ссылаясь на мнение Научного комитета Европейской комиссии об оценке существующих и новых рисков для здоровья от воздействия электромагнитных полей и мнение Всемирной организации здравоохранения о влиянии электромагнитных полей на здоровье человека, инспекция указывает на то, что нет никаких доказательств угроз электромагнитного поля для здоровья населения.
Следовательно, инспекция считает, что нет оснований для беспокойства по поводу воздействия на здоровье детей электромагнитного излучения, связанного с расположением базовой станции мобильной связи на крыше 34-й Рижской средней школы.
Однако, несмотря на вышесказанное, практика хорошего управления во всем мире требует учитывать интересы граждан, даже если они не имеют объективной основы. В то же время у инспекции нет права ограничить или прервать деятельность мобильной станции, отметили там.
Дополнение от Бюро омбудсмена
Представитель Бюро омбудсмена Рута Силиня также сообщила, что излучение электромагнитного поля, согласно данным Инспекции здравоохранения, не превышает установленных норм и нет оснований полагать, что действующая антенна несет вред здоровью.
Рассмотрев прецедент, Бюро омбудсмена пришло к заключению, что договор между школой и LMT - это гражданско-правовая сделка, а поправки или окончание договора возможны лишь при согласии сторон. Если это не представляется возможным, школа как арендодатель может подать иск в суд, отметили в Бюро.
Там же добавили - если, по мнению общественности, необходимы более строгие ограничения излучения электромагнитного поля - например, не размещать станции мобильной связи ближе чем на 500 метров от учебных заведений, - омбудсмен призывает воспользоваться гражданским правом подать в Сейм коллективное заявление, которое подпишут не менее 10 000 граждан Латвии, достигших 16 лет.
Позиция LMT
Руководитель отдела по связям с общественностью LMT Валдис Ялинскис пояснил, что компания ежегодно устанавливает более 50 новых базовых станций, большая часть которых расположена на крышах общественных зданий, в том числе муниципальных зданий, школ, больниц, объектов культуры и т. д.
"В своей работе, включая установку базовых станций или размещение любого типа оборудования, LMT соблюдает самые строгие требования безопасности и качества, принципы верховенства права и учитывает интересы и права общественности. Базовые станции устанавливаются только на доступных зданиях, владельцы которых дали свое согласие, и после получения всех необходимых разрешений", - добавил Ялинскис.
По его словам, принципы планирования и развития сети электронных коммуникаций в Латвии не отличаются от практики, применяемой в Европе или других странах мира. Базовые станции устанавливают не только на крышах общественных зданий, но и на крышах муниципальных или частных зданий в большинстве стран мира. Как и в случае с отоплением или электричеством, обеспечение связи в Европейском союзе считается основной потребностью граждан, которую необходимо обеспечить по месту жительства.
В LMT еще раз подчеркнули, что антенны установлены после получения разрешений всех инстанций, а все замеры излучений электромагнитного поля, проведенные Инспекцией здравоохранения, не превышали норм, установленных нормативными актами. К тому же были проведены дополнительные замеры, результаты которых не то что не превышали норм, а были значительно меньше допустимых значений. Кроме того, LMT обязуется ежегодно проводить такие измерения за свой счет, предоставляя руководству школы и родителям учащихся заключение, одобренное Инспекцией здравоохранения.
Решение:
"Чтобы найти взаимоприемлемое решение и уменьшить беспокойство родителей относительно безопасности своих детей, мы официально предложили родителям и руководству Рижской 34-й средней школы рассмотреть и установить за свой счет различные технические решения (например, слой изоляционного материала под антенной, который уменьшает электромагнитное поле непосредственно под базовой станцией), а также разместить сертифицированные измерительные приборы в помещениях школы, чтобы родители могли проверить размер электромагнитного поля и убедиться, что он в любое время значительно меньше допустимой нормы.
В LMT всегда были открыты для переговоров и дискуссий. Школа недавно проявила интерес к ранее прозвучавшим предложениям LMT, поэтому теперь мы совместно ищем решения, отвечающие интересам всех сторон", - заключил Валдис Ялинскис.
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