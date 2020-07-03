"Оранжевая папка как оранжевое предупреждение". Борьба родителей Рижской 34-й школы против антенны

У меня есть большая оранжевая папка как оранжевое предупреждение, и в ней листов 300 моей переписки с разными институциями, с LMT, с родителями

- всякие доказательства, отписки... Я не могу сказать, что мне очень приятно общаться по этому поводу или очень хочется - я могла бы в это время делать что-нибудь более полезное.

- Есть много школ, на которых антенна установлена, и других родителей это не возмущало. Родители вашей школы очень категорично выступили против и прошли по всем инстанциям. Возможно, это комплимент, что родители именно вашей школы заняли столь активную гражданскую позицию, или же для вас это наказание, что именно на вашей школе это сомкнулось?

- Я считаю, что есть вопросы, которые заслуживают пристального внимания и, если для родителей это очень важный вопрос и они его переживают как одну из ценностей, то за него так и надо биться - в этом смысле совершенно не важно, как я себя при этом чувствую.

Другой вопрос, что в некоторых других ситуациях, когда мне как директору хотелось бы, чтобы они были столь же активны, они не проявляют такую активность.

Для меня обидно, что другие школьные вещи, за которые я очень переживаю, не оказываются для них столь важными.

Я понимаю эмоции родителей - у них было много ожиданий. Они обратились во многие учреждения, и ничего по сути не поменялось. Печально. С другой стороны, жизнь она такая.

Они молодцы - они получили один результат. Их будут спрашивать, и благодаря им будут спрашивать родителей и в других школах. Это достойно.

Я с ними не воюю, я их понимаю. Я на их стороне, но сделать уже ничего не могу.

Комментарий Инспекции здравоохранения

ФОТО: Rus TVNET

Как сообщила специалист инспекции Дайна Судраба-Ливчане, антенна на крыше Рижской 34-й школы была принята в эксплуатацию после того, как были произведены все замеры, определенные правилами Кабмина.

Были произведены практические измерения уровня излучения электромагнитного поля, которые показали:

В общем частотном диапазоне (75 МГц - 3 ГГц) сильнейшее излучение установлено в месте измерения на крыше, на расстоянии 15 метров от антенн мобильной связи - 0,0796 W/м2 (допустимый уровень - от 2 W/м2 до 10 W/м2).

В диапазонах работы антенны (801,0 - 811,0/935,0 - 948,2/1805,2 - 1829,8/2110 - 2130/2620 - 2640 МГц) максимальное излучение установлено в месте измерения на крыше, на расстоянии 15 метров от антенн мобильной связи - 0,03018 W/м2 (в частотном диапазоне 2620 - 2640 МГц от общего частотного диапазона) и 0,02560 W/м2 (в частотном диапазоне 801,0 - 811,0 от общего частотного диапазона), допустимый уровень - от 4,6 W/м2.

В помещениях школы, а также на окружающей школу территории результаты измерения еще ниже, что позволяет прийти к выводу, что измеренные значения плотности потока мощности в разных направлениях излучения антенны не достигают даже 1% от установленных заданных целевых значений.

Ссылаясь на мнение Научного комитета Европейской комиссии об оценке существующих и новых рисков для здоровья от воздействия электромагнитных полей и мнение Всемирной организации здравоохранения о влиянии электромагнитных полей на здоровье человека, инспекция указывает на то, что нет никаких доказательств угроз электромагнитного поля для здоровья населения.

Следовательно, инспекция считает, что нет оснований для беспокойства по поводу воздействия на здоровье детей электромагнитного излучения, связанного с расположением базовой станции мобильной связи на крыше 34-й Рижской средней школы.

Однако, несмотря на вышесказанное, практика хорошего управления во всем мире требует учитывать интересы граждан, даже если они не имеют объективной основы. В то же время у инспекции нет права ограничить или прервать деятельность мобильной станции, отметили там.

Дополнение от Бюро омбудсмена

Представитель Бюро омбудсмена Рута Силиня также сообщила, что излучение электромагнитного поля, согласно данным Инспекции здравоохранения, не превышает установленных норм и нет оснований полагать, что действующая антенна несет вред здоровью.

Рассмотрев прецедент, Бюро омбудсмена пришло к заключению, что договор между школой и LMT - это гражданско-правовая сделка, а поправки или окончание договора возможны лишь при согласии сторон. Если это не представляется возможным, школа как арендодатель может подать иск в суд, отметили в Бюро.

Там же добавили - если, по мнению общественности, необходимы более строгие ограничения излучения электромагнитного поля - например, не размещать станции мобильной связи ближе чем на 500 метров от учебных заведений, - омбудсмен призывает воспользоваться гражданским правом подать в Сейм коллективное заявление, которое подпишут не менее 10 000 граждан Латвии, достигших 16 лет.

Позиция LMT

Руководитель отдела по связям с общественностью LMT Валдис Ялинскис пояснил, что компания ежегодно устанавливает более 50 новых базовых станций, большая часть которых расположена на крышах общественных зданий, в том числе муниципальных зданий, школ, больниц, объектов культуры и т. д.

"В своей работе, включая установку базовых станций или размещение любого типа оборудования, LMT соблюдает самые строгие требования безопасности и качества, принципы верховенства права и учитывает интересы и права общественности. Базовые станции устанавливаются только на доступных зданиях, владельцы которых дали свое согласие, и после получения всех необходимых разрешений", - добавил Ялинскис.

По его словам, принципы планирования и развития сети электронных коммуникаций в Латвии не отличаются от практики, применяемой в Европе или других странах мира. Базовые станции устанавливают не только на крышах общественных зданий, но и на крышах муниципальных или частных зданий в большинстве стран мира. Как и в случае с отоплением или электричеством, обеспечение связи в Европейском союзе считается основной потребностью граждан, которую необходимо обеспечить по месту жительства.

В LMT еще раз подчеркнули, что антенны установлены после получения разрешений всех инстанций, а все замеры излучений электромагнитного поля, проведенные Инспекцией здравоохранения, не превышали норм, установленных нормативными актами. К тому же были проведены дополнительные замеры, результаты которых не то что не превышали норм, а были значительно меньше допустимых значений. Кроме того, LMT обязуется ежегодно проводить такие измерения за свой счет, предоставляя руководству школы и родителям учащихся заключение, одобренное Инспекцией здравоохранения.

Решение:

"Чтобы найти взаимоприемлемое решение и уменьшить беспокойство родителей относительно безопасности своих детей, мы официально предложили родителям и руководству Рижской 34-й средней школы рассмотреть и установить за свой счет различные технические решения (например, слой изоляционного материала под антенной, который уменьшает электромагнитное поле непосредственно под базовой станцией), а также разместить сертифицированные измерительные приборы в помещениях школы, чтобы родители могли проверить размер электромагнитного поля и убедиться, что он в любое время значительно меньше допустимой нормы.

В LMT всегда были открыты для переговоров и дискуссий. Школа недавно проявила интерес к ранее прозвучавшим предложениям LMT, поэтому теперь мы совместно ищем решения, отвечающие интересам всех сторон", - заключил Валдис Ялинскис.