В России второй день голосования: председатель избирательного участка выиграла квартиру

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Второй день голосования по поправкам в Конституции России. Наблюдатели фиксируют нарушения, председатель одной из комиссий Омска выиграла квартиру в лотерею.

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Председатель одной из комиссий Омска выиграла квартиру в лотерею

Жительница Омской области Анна Ганева в первый же день досрочного голосования по поправкам к Конституции РФ выиграла квартиру, которая разыгрывалась среди принявших участие в голосовании, сообщает местное издание NGS55.ru.

Как быстро выяснилось, 59-летняя пенсионерка работает председателем участковой избирательной комиссии № 1352.

Но сама Ганева заявила, что не видит ничего незаконного в своем участии в розыгрыше призов, и уверяет, что квартира ей выпала случайно.

"Я же тоже избиратель! Проголосовала и взяла лотерейку, - рассказала Ганева NGS55.RU.

– Я не специально, просто так выпало. У меня внучок, ему 11-й класс заканчивать. Надо учиться в городе, а мы в Лузино живем".

"Я даже не рада, потому что разговоров непонятно, на какое время будет. Говорю, заберите у меня вообще этот талон, потому что разговоров куча", - заметила пенсионерка. Но потом добавила, что, несмотря на завистников, отказываться от подарка все-таки не хочет.

В Омской области среди участников голосования разыгрываются 1,1 миллиона скретч-карт и более 10 тысяч призов, в числе которых пять автомобилей и пять квартир.

Квартира, которую выиграла Ганева, находится на улице Верхнеднепровская по соседству с нынешним жильем пенсионерки, ее площадь - 43,6 квадратных метра. Формально никаких запретов на участие в розыгрыше членов избирательных комиссий в правилах розыгрыша нет.

Требований всего четыре: быть совершеннолетним, быть гражданином Российской Федерации, иметь регистрацию в Омской области и заполнить заявку.

Аналогичные лотереи для проголосовавших проводят и в других регионах России, например, в Москве, Екатеринбурге и Бурятии. Но в них квартиры не разыгрываются.

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