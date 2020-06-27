Эстония: "Мать года-2013" три года ногами била пятерых приемных детей

"Максимальное допустимое совокупное наказание за действия, в которых обвиняется Малле Кобин составляет пять лет тюрьмы. Когда речь идет о людях, которые ранее не привлекались к ответственности в порядке уголовного делопроизводства, всегда взвешивается возможность оставить срок наказания условным и не превращать его в реальный. Прокуратура в обвинении оценила степень серьезности преступлений Малле Кобин как выше среднего и на прошедших 18 июня судебных прениях попросила приговорить ее к четырем с половиной годам реального тюремного преступления", - сказал прокурор Индрек Калда.

Защитник Кобин считает, что ее следует полностью оправдать.

Суд примет решение 24 августа.

Начавшийся 26 мая процесс прошел в Пярнуском уездном суде за закрытыми дверями для защиты частной жизни пострадавших. 68-летняя Малле Кобин не признает себя виновной в преступлениях, в которых ее обвиняют.

Согласно обвинению, Кобин в период с 2016 по 2019 годы неоднократно руками и ногами била пятерых приемных детей в возрасте от 9 до 17 лет. Как утверждается, Кобин в качестве наказания заставляла детей часами стоять на месте.

Приемные дети жили с Кобин в семейном доме на основании договора об услуге замещающего ухода. Уголовное дело возбудили в августе прошлого года после сообщения о преступлении, поступившего от департамента социального страхования.