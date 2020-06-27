Деревня, где всех умерших и уехавших заменили куклами

В Японии сокращается и стареет население, а Нагоро - одна из деревень, где это ощущается особенно сильно. Деревня никогда не привлекала людей как место для постоянной жизни - она находится в горах, где нет удобного транспорта. В 50-х годах прошлого века здесь жили до трехсот людей, со временем одни выехали в города, другие умерли.

В июле 2019 года здесь было 27 жителей, и почти половина из них - старше 65 лет.

Куклы делает семидесятилетняя художница Цукими Айяно. Шестнадцать лет назад она вернулась в Нагоро помогать отцу. Ему 90 лет, он самый старый житель деревни. Когда Айяно приехала, в Нагоро были больница, закусочная и игровой центр.

Айяно засеяла отцовский огород семенами, но их склевали вороны. Она решила сделать несколько пугал: одно мужское, похожее на отца, и пару женских.

В 2003 году фигуры увидели случайные туристы и заказали у Айяно несколько штук, с тех пор она делает их постоянно - как "детей", так и "взрослых". Для кукол Айяно использует древесину, проволоку, газеты и одежду, которую ей присылают со всей Японии.

Галерея: Куклы в деревне Нагоро в Японии

Для деревни Айяно делает куклы бесплатно. В заброшенной школе она создала музей кукол учеников, учителей и родителей. Для школьного фестиваля она сделала сорок "учеников", которые играют в мяч, катаются на качелях и перетягивают канат.

Сейчас в Нагоро 350 кукол-жителей - в десять раз больше, чем людей.

Иногда Айяно дает мастер-классы и принимает заказы. Один вдовец заказал у нее две куклы своей жены: одну посадил в гостиной, вторую в спальне. Айяно говорит, что куклы стали популярными, потому что похожи не на пугал, а на людей. Для себя она сделала куклу своей бабушки и ездит с ней в магазин.

В 2012 году здесь закрылась начальная школа, но местная администрация попробовала спасти ситуацию - открыла большую современную школу, в которой учились 38 детей. Самый молодой житель деревни, 38-летний Тацуя Мацура до 2016 года держал в Нагоро гостиницу. Но закрыл ее, потому что не смог найти персонал. Он говорит, что молодежи здесь тяжело и неинтересно. Но благодаря куклам сюда каждый год приезжают около трех тысяч туристов.