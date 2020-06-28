Как сохранить педикюр как можно дольше: 4 совета

Крем - это важно!

Не только кожа лица и рук нуждаются в уходе! Портал пишет, что использовать крем для ног нужно каждый вечер перед сном. Намазав ступни кремом, можно надеть на ноги специальные носочки из натуральных тканей - это поможет повысить эффективность крема.

Лучше всего выбирать крем с мочевиной в составе. Этот компонент увлажняет, борется с мозолями и не позволяет коже загрубеть. Летом можно выбрать средство с легкой текстурой и с эффектом увлажнения и/или охлаждения.

Уход

Похож раз в месяц в салон к мастеру - это не значит, что ничего не надо делать больше.

Кроме того, что нужно наносить крема, следует делать ванночки, маски и использовать специальную пилку для кожи стоп (но не больше раза в неделю). Для ванночек лучше отдать предпочтение морской соли, натуральным маслам и экстрактам лекарственных растений.

Выбираем удобную обувь

Обувь тоже влияет на состояние вашего педикюра! Летом многие часто отдаем предпочтение красоте, а не комфорту. Естественно, что быть в тренде и модными время от времени желают все, но иногда делайте перерыв и отдавайте предпочтение обуви покомфортнее.

Узкая закрытая обувь тоже влияет на то, что лак и покрытие могут начать стираться, если ваши пальцы плотно упираются в мыс обуви. Так что имейте ввиду!

Питание

Как отмечает издание, этот пункт может быть самым важным! Если результаты двух часов проведенных у мастера уже не заметны через 1,5−2 недели, то дело может быть не только в креме или узкой обуви.

Издание пишет, что если никакой внешний уход не справляется с загрубевшей кожей на ногах, то лучше сдать общий анализ крови и проконсультироваться с врачом. Возможно, он выявит нехватку каких-то веществ.