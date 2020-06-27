На Юрмальском шоссе столкнулись три автомобиля; образовалась большая пробка

На Юрмальском шоссе произошло небольшое столкновение трех автомобилей, агентству LETA сообщили в Госполиции.
Полиция получила вызов на место происшествия в 14:45.
Движение на Юрмальском шоссе очень интенсивно, поэтому в результате аварии образовалась очень большая пробка.
🇱🇻 Uz Jūrmalas šosejas #A10 #Babīte #Latvija ir izveidojies ievērojams sastrēgums, kuru apgrūtina arī sīka avārija.— BreakingLV (@breakinglv) June 27, 2020
Video: @Edgars_O pic.twitter.com/upmJVihF2L
Данные Waze по состоянию на 15:45:
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