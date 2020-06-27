Сб, 27.06.2020
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На Юрмальском шоссе столкнулись три автомобиля; образовалась большая пробка

ФОТО: Instagram/dtp_latvija

На Юрмальском шоссе произошло небольшое столкновение трех автомобилей, агентству LETA сообщили в Госполиции. 

Полиция получила вызов на место происшествия в 14:45. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Движение на Юрмальском шоссе очень интенсивно, поэтому в результате аварии образовалась очень большая пробка. 

Данные Waze по состоянию на 15:45: 

ФОТО: Waze

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