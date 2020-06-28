Ушаков оспаривает решение суда по делу о его отстранении от должности мэра Риги

В судебной информационной системе сказано, что апелляция была получена в середине мая.

Суд принял решение, что дело будет рассматриваться в форме письменного процесса, однако дата заседания еще не назначена.

Как сообщалось, в апреле Административный районный суд отклонил иск Ушакова, в котором он оспаривает решение министра охраны среды и регионального развития Юриса Пуце о его отстранении от должности мэра Риги.

В апреле прошлого года Пуце издал распоряжение об отстранении Ушакова от должности председателя Рижской думы. В этом документе были перечислены многочисленные нарушения Ушакова как мэра и как представителя держателя долей капитала ООО Rīgas Satiksme.

Ушаков тогда заявил, что считает действия Пуце мотивированными политически и уверен, что все претензии удастся опровергнуть в суде.

Однако суд признал, что отстранение Ушакова от должности мэра Риги было необходимым и соответствующим констатированным нарушениям.