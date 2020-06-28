Голосование по поправкам к Конституции РФ: в бюллетене допущена грубая ошибка

Формулировка "Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?" нарушает норму языка, процитировал Znak сказанное в эфире "Эха Москвы" ведущей научной сотрудницей Института русского языка имени Виноградова Ольгой Северской.

"Если мы настаиваем на "изменениях", то только "в Конституции". Судя по всему, грамотеи, которые составляли бюллетень, просто пропустили слово "вносимые" и решили, что и так сойдет", - добавила Северская.

По словам эксперта, институт "писал компетентным людям" об ошибке еще на стадии подготовки бюллетеней, но, был ли получен ответ со стороны властей, она не уточнила.

Как отмечает "Медуза", пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков о мнении филологов "первый раз услышал" лишь 26 июня от журналистов.

Ситуацию он прокомментировал так: "Обязательно ознакомлюсь с этим мнением Института русского языка <…> безусловно, это важно. В любом случае не думаю, что это имеет отношение к легитимности голосования".

Напомним, голосование по поправкам к Конституции началось в России 25 июня, основной день голосования назначен на 1 июля.