Пять участков, где граждане РФ в Латвии могут проголосовать по поправкам к Конституции

Посольство пишет, что у тех, кто в день голосования не можете прибыть на свой участок, есть возможность проголосовать 25 - 30 июня 2020 года с 9:00 до 16:00 в помещения участковых избирательных комиссий в Отделе социального обеспечения, в Консульском отделе Посольства, в Генеральном консульстве России в Даугавпилсе и в Генеральном консульстве России в Лиепае.