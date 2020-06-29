Пять участков, где граждане РФ в Латвии могут проголосовать по поправкам к Конституции

1 июля 2020 года состоится общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ. Граждане России, живущие на территории Латвии, в нашей стране могут проголосовать на пяти избирательных участках. Об этом сообщает Посольство РФ в Латвии.
Посольство сообщает, что на территории Латвии организованы избирательные участки:
|№8179
Рига,
улица Антонияс, 2
|тел. +371 6733 21 51
|№8180
Рига,
улица Смилшу, 3
|тел. +371 6722 06 50
|№8181
Рига,
улица К.Валдемара, 36
|тел. +371 6722 06 50
№8183
Даугавпилс,
улица Краславас, 46
|тел. +371 6542 16 44
|№8184
Лиепая,
улица Лиепу, 27
|тел. +371 6342 25 17
Участки для голосования будут открыты 1 июля 2020 года с 08:00 до 20:00.
Посольство пишет, что у тех, кто в день голосования не можете прибыть на свой участок, есть возможность проголосовать 25 - 30 июня 2020 года с 9:00 до 16:00 в помещения участковых избирательных комиссий в Отделе социального обеспечения, в Консульском отделе Посольства, в Генеральном консульстве России в Даугавпилсе и в Генеральном консульстве России в Лиепае.
Бюллетени для общероссийского голосования выдаются участникам голосования по предъявлении паспорта гражданина Российской Федерации или документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации, по которому граждане Российской Федерации осуществляют въезд в Российскую Федерацию.
Подпишись на Рассылку RUS TVNET и читай все самое свежее, важное и забавное в своей электронной почте!