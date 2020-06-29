Пн, 29.06.2020
Если мы настаиваем на "изменениях", то только "в Конституции". Судя по всему, грамотеи, которые составляли бюллетень, просто пропустили слово "вносимые" и решили, что и так сойдет. Ольга Северская, научная сотрудница Института русского языка имени Виноградова
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Пять участков, где граждане РФ в Латвии могут проголосовать по поправкам к Конституции

ФОТО: EP/Scanpix

1 июля 2020 года состоится общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ. Граждане России, живущие на территории Латвии, в нашей стране могут проголосовать на пяти избирательных участках. Об этом сообщает Посольство РФ в Латвии.

Посольство сообщает, что на территории Латвии организованы избирательные участки:

№8179

 Рига,

улица Антонияс, 2

тел. +371 6733 21 51
№8180

Рига,

улица Смилшу, 3

тел. +371 6722 06 50
№8181

Рига,

улица К.Валдемара, 36

тел. +371 6722 06 50

№8183

Даугавпилс,

улица Краславас, 46

тел. +371 6542 16 44
№8184

Лиепая,

улица Лиепу, 27

тел. +371 6342 25 17

Участки для голосования будут открыты 1 июля 2020 года с 08:00 до 20:00.

Посольство пишет, что у тех, кто в день голосования не можете прибыть на свой участок, есть возможность проголосовать 25 - 30 июня 2020 года с 9:00 до 16:00 в помещения участковых избирательных комиссий в Отделе социального обеспечения, в Консульском отделе Посольства, в Генеральном консульстве России в Даугавпилсе и в Генеральном консульстве России в Лиепае.

Бюллетени для общероссийского голосования выдаются участникам голосования по предъявлении паспорта гражданина Российской Федерации или документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации, по которому граждане Российской Федерации осуществляют въезд в Российскую Федерацию.

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