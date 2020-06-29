Представьте: вы подготовились к приятному вечеру на природе, подготовили закуски, захватили бутылку любимого вина, но штопор остался дома! Как не расстраиваться и все-таки открыть вино?
Методов того, как открыть бутылку вина без штопора - достаточно, но все зависит от того, где вы находитесь и какие предметы под рукой.
Если вы на природе и никаких инструментов под рукой нет, то подойдет этот метод.
Что нужно: бутылка вина, закрытая обувь и полотенце.
Оберните дно бутылки в полотенце и поместите "в пятку" обуви. Найдите плоскую поверхность и сделайте осторожные, но сильные удары пяткой обуви по поверхности. Будьте осторожны и бейте до тех пор, пока пробка не выйдет достаточно для того, чтобы достать ее вручную. Если вы увлечетесь, то вино может пролиться и запачкать обувь!
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