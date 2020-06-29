Пн, 29.06.2020
Если мы настаиваем на "изменениях", то только "в Конституции". Судя по всему, грамотеи, которые составляли бюллетень, просто пропустили слово "вносимые" и решили, что и так сойдет. Ольга Северская, научная сотрудница Института русского языка имени Виноградова

Как открыть бутылку вина без штопора?

ФОТО: depositphotos.com

Представьте: вы подготовились к приятному вечеру на природе, подготовили закуски, захватили бутылку любимого вина, но штопор остался дома! Как не расстраиваться и все-таки открыть вино? 

Методов того, как открыть бутылку вина без штопора - достаточно, но все зависит от того, где вы находитесь и какие предметы под рукой. 

Если вы на природе и никаких инструментов под рукой нет, то подойдет этот метод.

Что нужно: бутылка вина, закрытая обувь и полотенце.

Оберните дно бутылки в полотенце и поместите "в пятку" обуви. Найдите плоскую поверхность и сделайте осторожные, но сильные удары пяткой обуви по поверхности. Будьте осторожны и бейте до тех пор, пока пробка не выйдет достаточно для того, чтобы достать ее вручную. Если вы увлечетесь, то вино может пролиться и запачкать обувь! 

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