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"Я дал сигнал". Александр Лукашенко рассказал, что имеет отношение к аресту своего политического оппонента.

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Лукашенко об аресте блогера Тихановского: "Да, это я дал сигнал"

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с активом Минской области в Солигорске признался, что это он "дал сигнал" задержать своего возможного оппонента на предстоящих выборах президента, видеоблогера Сергея Тихановского. Также он высказался о "деле "Белгазпромбанка", в результате которого был арестован другой его противник, Виктор Бабарико, и заявил, что "его раньше не арестовали только потому, что не готовы были доказать (обвинения)". Часть разговора, состоявшегося без журналистов, показал телеканал "Беларусь-1" в программе "Главный эфир" вечером 28 июня.

"Главное, ведь не понимают люди, что идет расшатывание. Если бы мы тогда некоторых не отрезвили, сегодня бы бушевал и Солигорск. Все начинается постепенно, мы это знаем. Расшатывается обстановка внутри страны, доводится до белого каления, идет наступление на действующую власть, происходит слом власти, – заявил Лукашенко о Тихановском.

– С помощью Майдана возникают беспорядки, вплоть до обращения к иностранному государству. Да, я дал сигнал с Тихановским. Я что-то не так делал? Я переживал за свою страну, за которую я пока еще отвечаю. И буду отвечать всегда – в любом качестве. Я думать должен по максимуму. Почему? Потому что я не знаю, какие действия они предпримут".

Лукашенко не пояснил, кто такие "они".

Спецназ задержал Сергея Тихановского в 8 часов вечера 29 мая во время пикета его жены Светланы Тихановской в Гродно. Это было сделано в результате провокации: на Тихановского пыталась напасть женщина.

Сейчас в отношении Тихановского и представителей его штаба выдвинуты обвинения в "подготовке нарушений общественного порядка".

По мнению следователей, во время пикета по сбору подписей якобы были организованы незаконные публичные мероприятия и митинги, в ходе которых "совершались групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок". У Тихановского было проведено несколько обысков, в результате одного из них был найден пакет с суммой $900 тысяч. Видеоблогер и его родственники считают, что деньги ему подкинули.

Лукашенко в схожем стиле также высказался о деле экс-главы "Белгазпромбанка" Виктора Бабарико, который сейчас арестован, как и Тихановский.

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Видео: ГЛАВНОЕ | 29.06.2020

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