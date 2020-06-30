Вт, 30.06.2020
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Жители Бауски временно остались без электричества

Иллюстративное фото

ФОТО: Pexels

​Утром во вторник, 30 июня, нарушено электроснабжение почти 4300 клиентов Sadales tīkls в Бауске, сообщили агентству LЕТА на предприятии.

В 6:19 произошло повреждение электросети среднего напряжения 20 кВ в Бауске, в результате без электричества остались жители улиц Дарза, Пилскална, Пионеру, Ригас и Вецумниекского края.

Оперативная бригада Sadales tīkls приступила к устранению повреждения, чтобы как можно быстрее восстановить подачу электроэнергии. Причина неисправности выясняется.

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