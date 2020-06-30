Жители Бауски временно остались без электричества

Утром во вторник, 30 июня, нарушено электроснабжение почти 4300 клиентов Sadales tīkls в Бауске, сообщили агентству LЕТА на предприятии.
В 6:19 произошло повреждение электросети среднего напряжения 20 кВ в Бауске, в результате без электричества остались жители улиц Дарза, Пилскална, Пионеру, Ригас и Вецумниекского края.
Оперативная бригада Sadales tīkls приступила к устранению повреждения, чтобы как можно быстрее восстановить подачу электроэнергии. Причина неисправности выясняется.
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