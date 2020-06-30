Вт, 30.06.2020
Обязательно ознакомлюсь с этим мнением Института русского языка, безусловно, это важно. В любом случае не думаю, что это имеет отношение к легитимности голосования. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ об ошибке в бюллетене
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В российском Владикавказе предотвратили теракт

ФОТО: ФСБ России

Во Владикавказе (Россия) ФСБ задержала сторонника организации "Исламское государство" (ИГ). Об этом во вторник, 30 июня, со ссылкой на Центр общественных связей ведомства сообщает Interfax.

По данным агентства, подозреваемый 30-летний россиянин планировал взрыв у администрации города. После его задержания сотрудники ФСБ обнаружили тайник, в котором находились компоненты для изготовления взрывного устройства.

В его телефоне была найдена переписка с заграничными членами террористической организации.

Возбуждено уголовное дело по статье "Участие в деятельности террористической организации".

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