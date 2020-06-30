В российском Владикавказе предотвратили теракт

Во Владикавказе (Россия) ФСБ задержала сторонника организации "Исламское государство" (ИГ). Об этом во вторник, 30 июня, со ссылкой на Центр общественных связей ведомства сообщает Interfax.
По данным агентства, подозреваемый 30-летний россиянин планировал взрыв у администрации города. После его задержания сотрудники ФСБ обнаружили тайник, в котором находились компоненты для изготовления взрывного устройства.
В его телефоне была найдена переписка с заграничными членами террористической организации.
Возбуждено уголовное дело по статье "Участие в деятельности террористической организации".
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