Вт, 30.06.2020
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Отеки летом: как бороться и предотвратить?

ФОТО: unsplash.com/Humphrey Muleba

Почему отеки чаще появляются летом? Что на это влияет? Что делать, чтобы не допустить, а допустив - избавиться? Рассказывает Haarper's Bazaar. 

Что такое отек? 

Это скопление плазмы крови из лимфатических и кровеносных сосудов в межклеточном пространстве.

Что вызывает?

Причины могут быть абсолютно разными, среди них:

  • недостаточное потребление воды;
  • хронические заболевания.

Летом проблема отеков может потревожить даже тех, кто ранее не отекал. Наиболее частые причины:

  • жара;
  • неудобная одежда;
  • обилие летних мероприятий и тусовок.

Почему это происходит чаще всего летом? 

Во время жары наш организм всеми силами пытается охладить ткани, удерживая в них воду. Вы тоже думали, что отеки возникают из-за чрезмерного употребления воды? Оказывается, что это не так. Даже если вы выпьете больше, чем нужно, организм сможет вывести лишнюю воду. А когда жидкости мало, наоборот, постарается удержать ее. 

Как с этим бороться?

  • Избегайте обезвоживания

Лучше пить не менее двух литров чистой воды в день (а не чая и других напитков). Стоит отметить, что после кофе лучше выпить еще стакан воды, поскольку кофеин обезвоживает организм. 

  • Выбирайте удобную одежду и обувь

Эксперты не советуют носить в жару тесную одежду, узкую обувь и каблуки - все эти вещи приводят к нарушению кровообращения, в результате - отек. В повседневной жизни отдайте предпочтение более комфортным вещам.

  • Следите за питанием и регулярно тренируйтесь

Физические нагрузки улучшают кровообращение. Так что лучше заняться хотя бы небольшой зарядкой по утрам.

В питании все просто: меньше жирного, жареного и соленого. Последний прием пищи должен быть - не менее, чем за три часа до отхода ко сну, а за час лучше больше ничего не пить. 

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