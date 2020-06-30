Отеки летом: как бороться и предотвратить?

Почему отеки чаще появляются летом? Что на это влияет? Что делать, чтобы не допустить, а допустив - избавиться? Рассказывает Haarper's Bazaar.
Что такое отек?
Это скопление плазмы крови из лимфатических и кровеносных сосудов в межклеточном пространстве.
Что вызывает?
Причины могут быть абсолютно разными, среди них:
- недостаточное потребление воды;
- хронические заболевания.
Летом проблема отеков может потревожить даже тех, кто ранее не отекал. Наиболее частые причины:
- жара;
- неудобная одежда;
- обилие летних мероприятий и тусовок.
Почему это происходит чаще всего летом?
Во время жары наш организм всеми силами пытается охладить ткани, удерживая в них воду. Вы тоже думали, что отеки возникают из-за чрезмерного употребления воды? Оказывается, что это не так. Даже если вы выпьете больше, чем нужно, организм сможет вывести лишнюю воду. А когда жидкости мало, наоборот, постарается удержать ее.
Как с этим бороться?
- Избегайте обезвоживания
Лучше пить не менее двух литров чистой воды в день (а не чая и других напитков). Стоит отметить, что после кофе лучше выпить еще стакан воды, поскольку кофеин обезвоживает организм.
- Выбирайте удобную одежду и обувь
Эксперты не советуют носить в жару тесную одежду, узкую обувь и каблуки - все эти вещи приводят к нарушению кровообращения, в результате - отек. В повседневной жизни отдайте предпочтение более комфортным вещам.
- Следите за питанием и регулярно тренируйтесь
Физические нагрузки улучшают кровообращение. Так что лучше заняться хотя бы небольшой зарядкой по утрам.
В питании все просто: меньше жирного, жареного и соленого. Последний прием пищи должен быть - не менее, чем за три часа до отхода ко сну, а за час лучше больше ничего не пить.
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