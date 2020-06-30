Отеки летом: как бороться и предотвратить?

Что такое отек?

Это скопление плазмы крови из лимфатических и кровеносных сосудов в межклеточном пространстве.

Что вызывает?

Причины могут быть абсолютно разными, среди них:

недостаточное потребление воды;

хронические заболевания.

Летом проблема отеков может потревожить даже тех, кто ранее не отекал. Наиболее частые причины:

жара;

неудобная одежда;

обилие летних мероприятий и тусовок.

Почему это происходит чаще всего летом?

Во время жары наш организм всеми силами пытается охладить ткани, удерживая в них воду. Вы тоже думали, что отеки возникают из-за чрезмерного употребления воды? Оказывается, что это не так. Даже если вы выпьете больше, чем нужно, организм сможет вывести лишнюю воду. А когда жидкости мало, наоборот, постарается удержать ее.

Как с этим бороться?

Избегайте обезвоживания

Лучше пить не менее двух литров чистой воды в день (а не чая и других напитков). Стоит отметить, что после кофе лучше выпить еще стакан воды, поскольку кофеин обезвоживает организм.

Выбирайте удобную одежду и обувь

Эксперты не советуют носить в жару тесную одежду, узкую обувь и каблуки - все эти вещи приводят к нарушению кровообращения, в результате - отек. В повседневной жизни отдайте предпочтение более комфортным вещам.

Следите за питанием и регулярно тренируйтесь

Физические нагрузки улучшают кровообращение. Так что лучше заняться хотя бы небольшой зарядкой по утрам.

В питании все просто: меньше жирного, жареного и соленого. Последний прием пищи должен быть - не менее, чем за три часа до отхода ко сну, а за час лучше больше ничего не пить.