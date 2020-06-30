Обращение Путина: призвал голосовать, но умолчал об "обнулении"

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Владимир Путин обратился к граждам России накануне последнего дня голосования по поправкам в Конституцию.

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Путин призвал россиян голосовать, но умолчал об "обнулении"

Президент России Владимир Путин во время обращения 30 июня призвал россиян принять участие в голосовании по поправкам к Конституции. Текст обращения Путин зачитал во Ржеве, где вместе с президентом Беларуси Александром Лукашенко принял участие в открытии Ржевского мемориала советскому солдату.

"Прошу каждого сказать свое слово. Голос каждого из вас - самый важный, самый главный", - подчеркнул президент РФ за день до дня официального голосования по поправкам.

Путин ни разу не упомянул, что поправки к Конституции, в случае если они будут приняты, "обнулят" его сроки и позволят ему снова баллотироваться в президенты. Однако он заявил, что народ голосует за страну, "в которой хочет жить".

"Мы голосуем не просто за поправки, облеченные в четкие правовые нормы. Мы голосуем за страну, в которой хотим жить, с современным образованием и здравоохранением, с надежной социальной защитой граждан, с эффективной властью, подотчетной обществу. Мы голосуем за страну, ради которой работаем и хотим передать нашим детям и внукам", - заявил он.

Путин также сказал, что поправки "закрепляют такие ценности и принципы", как "правда и справедливость, уважение к человеку труда, к людям старших поколений, семья и забота о детях, об их здоровье, нравственном, духовном воспитании". Все это, по его словам, будет закреплено как "высшие, безусловные конституционные гарантии".

"Все предложенные поправки вступят в силу только при вашем одобрении, при вашей поддержке", - еще раз пообещал он.

На 29 июня явка на голосовании по поправкам составила 37,2%. Всего, по данным ЦИК, проголосовали 40 миллионов 415 тысяч человек. Данные о явке учитывают и электронное голосование.

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