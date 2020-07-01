Ср, 1.07.2020
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Клубничный мохито с неповторимым ягодным вкусом

ФОТО: Пресс-фото/Виктория Кожемякина

Магазин напитков и вин с низкими ценами AlkOutlet вместе с ромом Bacardi предлагают рецепт легкого в приготовлении мохито, объединяющего в себе ароматную нежность латвийской клубники и свежесть мяты. 

Для приготовления этого коктейля вам не нужно обладать особыми навыками бармена - с этим рецептом отлично справится каждый. 

Ингредиенты (на 4 бокала):

  • 16-20 ломтиков клубники;
  • 60 граммов свежей мяты;
  • ~200 мл белого рома;
  • 4 столовых ложки сахара;
  • сок 1 лайма;
  • охлажденная газированная вода;
  • лед;
  • лайм для подачи.

Приготовление

  1. В шейкере или ступе раздавить мяту вместе с сахаром, чтобы мята стала ароматной.
  2. Разложить мяту по 4 стаканам, в каждый из которых налить немного сока лайма и приблизительно 50 мл рома.
  3. Наполнить стаканы льдом и клубникой.
  4. Налить газированную воду, украсить лаймом и подавать сразу! 

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