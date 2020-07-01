Клубничный мохито с неповторимым ягодным вкусом

Магазин напитков и вин с низкими ценами AlkOutlet вместе с ромом Bacardi предлагают рецепт легкого в приготовлении мохито, объединяющего в себе ароматную нежность латвийской клубники и свежесть мяты.
Для приготовления этого коктейля вам не нужно обладать особыми навыками бармена - с этим рецептом отлично справится каждый.
Ингредиенты (на 4 бокала):
- 16-20 ломтиков клубники;
- 60 граммов свежей мяты;
- ~200 мл белого рома;
- 4 столовых ложки сахара;
- сок 1 лайма;
- охлажденная газированная вода;
- лед;
- лайм для подачи.
Приготовление
- В шейкере или ступе раздавить мяту вместе с сахаром, чтобы мята стала ароматной.
- Разложить мяту по 4 стаканам, в каждый из которых налить немного сока лайма и приблизительно 50 мл рома.
- Наполнить стаканы льдом и клубникой.
- Налить газированную воду, украсить лаймом и подавать сразу!
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