"Человек, представляющий угрозу для благополучия всего мира": выход книги племянницы Трампа приостановлен

Иск в суд был подан младшим братом американского лидера - Робертом Трампом. Он заявил, книга нарушает соглашение о неразглашении, которое было заключено между братьями после кончины их отца Фреда Трампа в 1999 году.

Планировалось, что книга будет выпущена 28 июля, однако суд запретил издателю распространять ее, пока не примут постоянное решение.

Как писал BBC, в краткой аннотации новой книги на сайте Amazon говорится, что автор повествует о том, как ее дядя стал "человеком, который сейчас представляет угрозу для благополучия всего мира, экономической безопасности и всей социальной структуры общества".

Адвокат Мэри Трамп и издательства Simon & Schuster Тед Бутрус сделал сообщение, что будет подавать апелляцию. Согласно его словам, ограничение политических публикаций нарушает свободу слова.

Мэри Трамп является дочерью старшего брата Дональда Трампа, Фреда Трампа-младшего. Он страдал от алкоголизма и умер в 1981 году, в возрасте 42 лет от сердечного приступа.

Согласно данным СМИ, в книге Мэри в том числе расскажет о том, что президент США был причастен к смерти ее папы.