Даугавпилс: владелец авто с надписью "F*ck the police" получил сразу несколько штрафов

В Даугавпилсе некий водитель украсил заднее стекло своего автомобиля надписью "F*ck the police". Стоит отметить, что совсем скоро водитель был замечен полицией, мужчину оштрафовали.
В социальной сети Facebook опубликованы фотографии, на которых можно увидеть, как некий владелец автомобиля под надзором полиции отклеивает с заднего стекла своего автомобиля надпись "F*ck the police".
Галерея: Мужчина снимает надпись со стекла автомобиля
TVNET узнал у представителей Госполиции, что 19 июня 2020 в Даугавпилсе был задержан некий водитель, на автомобиле которого была упомянутая надпись.
На него составили административные протоколы за мелкое хулиганство и неиспользование ремня безопасности.
На пассажирку автомобиля также был составлен административный протокол - она покинула транспортное средство без разрешения полиции.
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