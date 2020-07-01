Ср, 1.07.2020
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Даугавпилс: владелец авто с надписью "F*ck the police" получил сразу несколько штрафов

ФОТО: Facebook

В Даугавпилсе некий водитель украсил заднее стекло своего автомобиля надписью "F*ck the police". Стоит отметить, что совсем скоро водитель был замечен полицией, мужчину оштрафовали.

В социальной сети Facebook опубликованы фотографии, на которых можно увидеть, как некий владелец автомобиля под надзором полиции отклеивает с заднего стекла своего автомобиля надпись "F*ck the police".

Галерея: Мужчина снимает надпись со стекла автомобиля 

TVNET узнал у представителей Госполиции, что 19 июня 2020 в Даугавпилсе был задержан некий водитель, на автомобиле которого была упомянутая надпись.

На него составили административные протоколы за мелкое хулиганство и неиспользование ремня безопасности. 

На пассажирку автомобиля также был составлен административный протокол - она покинула транспортное средство без разрешения полиции.

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