Даугавпилс: владелец авто с надписью "F*ck the police" получил сразу несколько штрафов

В социальной сети Facebook опубликованы фотографии, на которых можно увидеть, как некий владелец автомобиля под надзором полиции отклеивает с заднего стекла своего автомобиля надпись "F*ck the police".

Галерея: Мужчина снимает надпись со стекла автомобиля

TVNET узнал у представителей Госполиции, что 19 июня 2020 в Даугавпилсе был задержан некий водитель, на автомобиле которого была упомянутая надпись.

На него составили административные протоколы за мелкое хулиганство и неиспользование ремня безопасности.

На пассажирку автомобиля также был составлен административный протокол - она покинула транспортное средство без разрешения полиции.