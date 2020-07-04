Поведение Трампа во время переговоров с лидерами других стран - угроза национальной безопасности США

Во время бесчисленных телефонных разговоров с лидерами других государств президент США Дональд Трамп был не подготовлен к обсуждению важных вопросов, часто был "обыгран" на переговорах с президентом России и Турции, регулярно открыто хамил лидерам союзников США.

Поэтому ряд высокопоставленных официальных лиц США, в том числе его бывшие министры и советники администрации, все больше убеждаются в том, что его поведение во время телефонных разговоров (а значит - и он сам) представляет значительную угрозу национальной безопасности США, сообщает американская телекомпания CNN.

Содержание телефонных разговоров Трампа, которое считается конфиденциальной информацией, CNN прокомментировали несколько представителей Белого дома и разведки.

Как CNN подтвердили осведомленные источники, поведение Трампа во время контакта с лидерами других стран привело его администрацию и советников к выводу, что президент США очень часто полностью оторван от реальности. Такое мнение высказали советники Трампа по национальной безопасности Герберт Макмастер и Джон Болтон, министр обороны Джеймс Матисс, государственный секретарь Рекс Тилерсон, руководитель аппарата Белого дома Джон Келли и некоторые другие сотрудники разведки.

Источники подчеркивают, что нет никаких оснований полагать, что навыки и компетенция президента в общении с лидерами других стран со временем возросли.

И в начале своего президентства, и в дальнейшем Трамп продолжал верить в то, что он может заставить практически любого лидера другого государства действовать в соответствии с собственными интересами, используя либо лесть, либо давление и угрозы. Отмечается, что главными целями Трампа в этих переговорах часто были личные выгоды, а не национальные.

Согласно источникам информации, чаще всего Трамп разговаривал по телефону с авторитарным президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом - иногда он звонил в Белый дом несколько раз в неделю. По приказу Трампа, когда звонил Эрдоган, его необходимо было моментально соединить с самим президентом США.

В то же время Трамп регулярно грубил и унижал представителей давних союзников США, особенно это относится к двум женщинам.

Премьер-министру Британии Терезе Мэй он сказал, что она слаба и ей не хватает смелости, а канцлера Германии Ангелу Меркель назвал глупой.

Неотъемлемой частью телефонного общения Трампа с другими лидерами является самохвальство - президент США неоднократно хвастался своим богатством, называл себя гением и никогда не переставал восхвалять свой успех на посту президента, называя нескольких своих предшественников идиотами.

Во время переговоров с Эрдоганом и президентом России Владимиром Путиным Трамп регулярно критиковал двух бывших президентов США - Барака Обаму и Джорджа Буша-младшего, - полагая, что уже в то время многим странам было бы лучше сотрудничать с США, если бы они контактировали не с руководящей администрацией, а с ним.

Подробно о телефонных разговорах Трампа с лидерами других стран написано в недавно изданной книге The Room Where It Happened, автором которой является бывший советник президента США Болтон.

Как Болтон, так и источники информации CNN согласны с тем, что Трамп регулярно и настойчиво смешивал национальные интересы со своими личными - особенно это касается усилий закрепить свою кандидатуру на пост президента во время перевыборов или в вопросах мести критикам и политическим врагам.

Десятки чиновников либо слушали телефонные разговоры Трампа в режиме реального времени, либо у этих людей была возможность ознакомиться с подробными выдержками из этих звонков вскоре после их окончания.

Люди, которые были осведомлены о содержании этих разговоров, давали интервью CNN в течение четырех месяцев до июня этого года. CNN не называет ни имен, ни должностей этих людей, чтобы защитить их анонимность.

Один источник информации, которому известно о содержании почти всех телефонных разговоров Трампа с лидерами России, Турции, Канады, Австралии и Западной Европы, в целом назвал их настолько ужасными, что если бы об этом узнали представители Конгресса США, они, включая многих республиканцев, больше не могли бы сохранять доверие к президенту.

Два источника информации сравнили подход Трампа к переговорам с иностранными лидерами с его поведением на недавних пресс-конференциях, посвященных вопросам пандемии Covid-19: это свободный, необоснованный поток сознания, заблуждения, наполненный вымыслом, взятыми с воздуха фактами, основанными на интуиции и догадках, информации, предоставленной ведущими Fox News и циркулирующей в социальных сетях дезинформации.

Источники также указывают, что Трамп почти никогда не читает материалы, подготовленные для него советниками и разведкой специально для проведения важных телефонных переговоров. Лидер США очень часто просто поднимал трубку и звонил, отвергая любые предложения от советников и других чиновников.

В разговорах как с лидерами стран-партнеров, так и с авторитарными диктаторами Трамп придерживался одного подхода - центральным объектом и контекстом переговоров являются не Соединенные Штаты и их интересы, а он сам.

“Все всегда персонализировалось. Все делают что-то плохое, просто чтобы обмануть нас, но в данном случае "мы" - это не Соединенные Штаты, а сам Трамп.

Он не мог или не хотел видеть или сосредоточиться на более широком наборе вещей. Как будто Соединенные Штаты вообще исчезли. Всегда был "только я", - указывает информационный источник.