KNAB: Экс-мэр Резекне в течение 16 лет не декларировал сделки с недвижимостью за рубежом

В начале апреля KNAB в рамках другого дела передал прокуратуре материалы о том, что Барташевич разгласил информацию ограниченного доступа жене Ольге и в течение десяти лет не предоставлял в декларациях полную информацию о доле выданной ссуды в размере 33 000 евро.

Полученные бюро доказательства свидетельствуют о том, что бывший мэр, руководствуясь личными мотивами и побуждаемый членом семьи, поручил сотруднице самоуправления получить информацию из базы данных, доступной ей для выполнения служебных обязанностей.

Сотрудница передала информацию ограниченного доступа о нескольких объектах недвижимости Барташевичу, который передал ее члену семьи, а именно, по данным агентства LЕТА, своей жене - владелице нескольких компаний Ольге Барташевич. Например, по данным Firmas.lv, Ольга Барташевич вместе с братом мужа Михаилом Барташевичем наполовину владеет SIA Latgalija, которое, согласно сайту Бюро по надзору за закупками, неоднократно выигрывало в конкурcах самоуправления на крупные закупки.

В ходе расследования также выяснилось, что Барташевич начиная с 2014 года не указывал в своих декларациях долю выданной родственнице ссуды в размере 32 984 евро.

В связи с этим мэру Резекне инкриминируется разглашение неразглашаемых сведений, которые не являются государственной тайной, и предоставление неверных данных в декларации. В свою очередь, члену семьи бывшего мэра инкриминируется подстрекательство к разглашению не подлежащей разглашению информации.

Как сообщалось, осенью 2023 года в Резекне были выявлены финансовые нарушения, которые привели к тому, что самоуправление не смогло выполнять свои обязательства. В связи с этим министр охраны среды и регионального развития Инга Берзиня сняла Бартшевича с должности.

В настоящее время рассматривается вопрос о роспуске Резекненской думы и назначении в самоуправлении временной администрации.

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