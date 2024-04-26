За незаконное хранение антиквариата мужчина получил условный срок

Древности, переданные Латвийскому национальному историческому музею в качестве вещественного доказательства, переданы государству. Предметы, не являющиеся антиквариатом, возвращены осужденному.

Из положений Закона "Об охране памятников культуры" следует, что древностями являются предметы, созданные в результате сознательной деятельности человека, - артефакты, найденные на земле, над землей или в воде.

В доме обвиняемого были обнаружены и изъяты различные предметы, в том числе монеты, браслеты, кольца, ожерелья, броши, брелоки, топоры с широким лезвием, а также ложка для чистки ушей. По оценке областного суда, полученные по делу доказательства подтверждают, что изъятые у ответчика предметы являются предметами старины, принадлежащими латвийскому государству, и ответчик хранил их незаконно.

Областной суд пришел к выводу, что ни в ходе досудебного производства, ни в ходе следствия обвиняемый не представил доказательств законного происхождения древностей. Оценив показания ответчика об обстоятельствах приобретения антиквариата, областной суд счел их противоречивыми и установил, что ответчик не только не предоставил сведений о конкретных продавцах антиквариата, но и предоставил противоречивые сведения о происхождении предметов древности и мест, где они были куплены.

Отказывая в возбуждении кассационного производства, Верховный Суд признал, что доводы, изложенные в кассационной жалобе ответчика, основаны на его ином мнении о фактических обстоятельствах инкриминируемого уголовного правонарушения и оценке доказательств, полученных по делу, и направлены на достижение отмены решения районного суда не по юридическим, а по фактическим причинам, что противоречит закону.

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