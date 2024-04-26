Вернувшиеся с войны солдаты РФ убили и покалечили более 200 человек

По данным издания, с начала полномасштабной войны солдаты, вернувшиеся домой, совершили не менее 84 преступлений с человеческими жертвами, в том числе умышленные убийства и причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть.

В результате этих действий 107 граждан России погибли, более 100 получили тяжелые травмы.

Речь идет только об официально зафиксированных правонарушениях. В их совершении обвинены 176 военнослужащих, среди них 91 ранее помилованный заключенный.

Из 134 опубликованных судебных решений участие в войне учитывалось как смягчающее обстоятельство в трех четвертях дел.

В 42 случаях суд признал смягчающими обстоятельствами "неправомерные действия потерпевших", в том числе "критику военных действий".

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