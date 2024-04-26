Вернувшиеся с войны солдаты РФ убили и покалечили более 200 человек

Российские солдаты, вернувшиеся домой после участия в боевых действиях на территории Украины, убили и покалечили более 200 человек, подсчитало издание "Верстка" на основе информации из открытых источников.
По данным издания, с начала полномасштабной войны солдаты, вернувшиеся домой, совершили не менее 84 преступлений с человеческими жертвами, в том числе умышленные убийства и причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть.
В результате этих действий 107 граждан России погибли, более 100 получили тяжелые травмы.
Речь идет только об официально зафиксированных правонарушениях. В их совершении обвинены 176 военнослужащих, среди них 91 ранее помилованный заключенный.
Из 134 опубликованных судебных решений участие в войне учитывалось как смягчающее обстоятельство в трех четвертях дел.
В 42 случаях суд признал смягчающими обстоятельствами "неправомерные действия потерпевших", в том числе "критику военных действий".
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