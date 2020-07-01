Вирусное обнуление. Как принимались поправки к Конституции России

В последние месяцы СМИ писали о процедуре получения электронных бюллетеней и в контексте принуждения к голосованию. Би-би-си рассказывала о том, как московских бюджетников призывают регистрироваться на портале госуслуг для участия в плебисците.

Корреспондент Би-би-си стал свидетелем раздачи денег на участке в подмосковном Лыткарине и мобилизации на голосование профсоюза московского метрополитена.

Оппозиция опять не объединилась. Оппонентов власти расколол вопрос бойкота "референдума"

Оппозиция традиционно не смогла договориться о единой стратегии поведения перед "референдумом". Алексей Навальный решил не признавать голосование и не призывать сторонников к конкретным действиям. По его мнению, дискуссия - бойкотировать голосование или нет - бессмысленна.

Соратник Навального Леонид Волков попытался запустить кампанию по срыву голосования, план заключался в том, чтобы призвать сотрудников избирательных комиссий не участвовать в процедуре. К бойкоту присоединились чуть более 500 членов УИКов, для полноценного саботажа "плебисцита" этого оказалось недостаточно. Эксперты, опрошенные Би-би-си, говорили о рисках для независимых членов комиссии их-за бойкота.

КПРФ - единственная партия с фракцией в Госдуме, которая не поддержала поправки к Конституции. Коммунисты, хотя и не голосовали в нижней палате против них, призвали сторонников голосовать против поправок. Лидер партии Геннадий Зюганов заявлял, что поправки "в целом не ведут к отказу от президентского самовластия и олигархического правления".

Протестное голосование предложило и движение "Нет!", которым управляет комитет оппозиционных политиков. В него среди прочих входят Илья Азар, Юлия Галямина, Дмитрий Гудков и Андрей Пивоваров. "Яблоко" же призвало своих сторонников не участвовать в "референдуме".

Закон о поправке принимали в рекордные сроки, работать над ним Путину помогли актеры и спортсмены

О планах изменить Конституцию Владимир Путин говорил еще в прошлом году, но официально о реформе объявил 15 января - во время ежегодного послания Федеральному собранию. Тем же вечером об отставке с поста премьера неожиданно объявил Дмитрий Медведев, а новый кабинет возглавил Михаил Мишустин.

Для работы над поправками была создана специальная комиссия под руководством сенатора Андрея Клишаса, депутата Павла Крашенинникова и директора Института законодательства Талии Хабриевой. В рабочую группу, вопреки ожиданиям, вошли не только профессиональные юристы - Кремль пригласил туда актеров, спортсменов и общественников.

Многие из них рассказывали Би-би-си, что узнали о том, что им предстоит править Конституцию, лишь за несколько часов до приглашения на расширенную встречу с Владимиром Путиным. А прыгунья с шестом Елена Исинбаева, например, и вовсе призналась президенту, что Конституцию не читала.

Первоначальная версия закона, который предложил Путин, от итогового документа сильно отличалась - самыми заметными предложениями там были усиление роли Госсовета, закрепление приоритета Конституции над решениями ЕСПЧ и реформа полномочий Думы. Наиболее противоречивые поправки - например, о защите института семьи как брака между мужчиной и женщиной и запрете "умалять подвиг народа" - появились в документе ближе к концу его разработки. В итоге закон разросся до нескольких десятков предложений.

Многие конституционные юристы из-за этого критиковали документ - по действующим правилам, каждый отдельный закон о поправке к Конституции должен охватывать взаимосвязанные изменения текста. Эксперты обращали внимание, что идеи Путина, охватывающие сферы от госуправления до судов и социальных гарантий, этим требованиям не отвечают, но в Кремле эти претензии отвергали.

Самое заметное предложение об обнулении сроков Путина появилось в законе и вовсе после того, как формально работа над поправками была завершена. Во время второго чтения документа депутат Валентина Терешкова ("Единая Россия") неожиданно вышла к трибуне и предложила разрешить действующему президенту баллотироваться и после 2024 года. Идея пришлась фракциям по душе, ее формально одобрил и сам Путин, экстренно приехавший на заседание парламента.