70% в одной из республик РФ проголосовали "против". Позже результаты поменялись на противоположные

Вскоре в ЦИК уточнили, что после обработки 28,31% протоколов за поправки к Конституцию выступили 66,19% избирателей в республике, против - 32,89%.

По информации телеканала, на пресс-конференции после голосования зампредседателя ЦИК Николай Булаев заявил, что это связано с тем, что первая информация о результатах была "после обработки 2% протоколов".

"Была такая информация, она теперь ушла. Появилась новая", - сказал замглавы ЦИК РФ Николай Булаев. Его цитирует "Медуза".