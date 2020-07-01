70% в одной из республик РФ проголосовали "против". Позже результаты поменялись на противоположные

В Республике Коми (Россия) после обработки 5,2% протоколов против поправок к Конституции выступили 68,88% участников голосования, за - 29,93%. Однако затем эти данные поменялись на полностью противоположные. Об этом сообщает "Дождь" со ссылкой на ЦИК.
Вскоре в ЦИК уточнили, что после обработки 28,31% протоколов за поправки к Конституцию выступили 66,19% избирателей в республике, против - 32,89%.
По информации телеканала, на пресс-конференции после голосования зампредседателя ЦИК Николай Булаев заявил, что это связано с тем, что первая информация о результатах была "после обработки 2% протоколов".
"Была такая информация, она теперь ушла. Появилась новая", - сказал замглавы ЦИК РФ Николай Булаев. Его цитирует "Медуза".
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