Чт, 2.07.2020
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  • 70% в одной из республик РФ проголосовали "против". Позже результаты поменялись на противоположные
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70% в одной из республик РФ проголосовали "против". Позже результаты поменялись на противоположные

ФОТО: Reuters/ScanPix

В Республике Коми (Россия) после обработки 5,2% протоколов против поправок к Конституции выступили 68,88% участников голосования, за - 29,93%. Однако затем эти данные поменялись на полностью противоположные. Об этом сообщает "Дождь" со ссылкой на ЦИК.

Вскоре в ЦИК уточнили, что после обработки 28,31% протоколов за поправки к Конституцию выступили 66,19% избирателей в республике, против - 32,89%.

По информации телеканала, на пресс-конференции после голосования зампредседателя ЦИК Николай Булаев заявил, что это связано с тем, что первая информация о результатах была "после обработки 2% протоколов".

"Была такая информация, она теперь ушла. Появилась новая", - сказал замглавы ЦИК РФ Николай Булаев. Его цитирует "Медуза".

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