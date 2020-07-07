Просыпаться каждое утро, чистить зубы, пить кофе и идти на работу, чтобы смотреть на девять миллиардов лет назад - это не сюжет научной фантастики, а обычные будни ученых Вентспилсского международного радиоастрономического центра, которые с помощью трех мощных радиотелескопов получают, группируют и расшифровывают сигналы из самых дальних уголков Вселенной. Кому-то может показаться, что это самая скучная работа на свете, однако сделанные здесь открытия и наблюдения позволяют чуть лучше понять, кем мы являемся и откуда пришли.

Сейчас сюда стекаются туристы, но до 1993 года об этом месте знали лишь немногие. "Центр космической связи Zvaigznīte", "Звездочка", "Ирбе", "Ирбене", "Ирбинка", "Ринда" - названия у этого места разные. Загадочный военный городок в округе Ансе, в 35 километрах от Вентспилса, является еще одним свидетельством прошлого, где вы можете окунуться в историю без особых усилий. Когда-то вместе с Ирбенским радиотелескопическим комплексом он входил в тщательно охраняемую советскую систему, сегодня здесь изучаются различные сложные космические процессы, ход которых непредвиден. Недавно в сотрудничестве с другими международными радиоастрономическими институтами здесь было сделано крупное открытие мирового масштаба - в спиральной галактике, которая похожая на нашу, наблюдались повторные быстрые радиовспышки (Fast Radio Burst, FRB).

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Сворачиваем с дороги Вентспилс - Колка, и перед нами открываются сюрреалистические пейзажи, пронизанные кинематографической эстетикой. Четыре жилых дома, заросшие березами, плющом и травой, во дворах которых, похоже, еще можно услышать детский смех. Время здесь остановилось и застряло в конкретной точке прошлого. С толку сбивают лишь молодые хипстеры, которые пришли, чтобы посмотреть на свидетельство эпохи.

В военном городке жили семьи советских офицеров. Классическая для того времени планировка домов. В полуразрушенных комнатах кое-где сохранились цветочные обои. Когда в 1994 году советская армия поспешно отсюда ушла, однокомнатные и четырехкомнатные квартиры долгое время еще стояли такими, как если бы люди, живущие здесь, вышли всего на мгновение - книжки на полках, ваза на столе, вода в кранах. Потом все разграбили. Вынесли все, что могли - в том числе радиаторы и перила с балконов.

В городе была и школа на 100 детей, детский сад на 50 малышей, клуб на 300 мест, казарма на 500 солдат, гостиница на 62 места, котельная, баня и дизельная электростанция. Из закрытого города в Вентспилс удавалось вырваться только во время организованных поездок. На расстоянии 25 километров от Вентспилса у моста реки Ирбе со стороны Колки проверяли документы и разрешали проезжать исключительно местным жителям. Говорят, что ассортимент товаров в местном магазине был шире и лучшего качества, чем "там, снаружи".

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

На другом берегу реки Ирбе находился танкодром, где проходили регулярные тренировки. Возможно, это был способ отвлечь противника от основной функции центра космической связи.

Галерея: Радиотелескоп в Ирбене

"Норка" вызывает "Рекламу"

Гонка за космос когда-то была одинаково важна для обеих империй - СССР и США.

В 60-х годах прошлого столетия количество искусственных спутников увеличилось, и именно в Ирбене получали идущую от них информацию, перехватывая отправленные противником в точки наблюдения НАТО данные. Слушали как открытые, так и зашифрованные разговоры.

Чтобы контролировать космическое пространство, 15 ноября 1962 года Совет Министров СССР создал "Отечественную службу контроля космического пространства", аналогичную существовавшей в США (SPADATS - Space Detection and Tracking System), которая отвечала за управление системой космического обнаружения и слежения. Позже была создана система "Звезда", которая включала шесть точек - в Вентспилсе, под Одессой, в Азербайджане, на Ближнем Востоке и две в Подмосковье. Но уже летом 1967 года начались строительные работы воинской части № 51429 в приграничном районе Ирбене.

Код телефонного звонка станции Ирбене в секретной системе связи "Звезда" был "Норка". Зная правильные коды, можно было связаться со следующей точкой и дальше. Эта кодовая система позволяла позвонить в любое место страны - сегодня это обычное дело, а тогда - что-то невообразимое.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

"Когда после окончания университета в 1982 году я был в Калининграде на военной подготовке, то мог без особых усилий позвонить домой. Попросил связиста, чтобы он соединил меня с "Рекламой" (это был рижский код вызова в системе). Рижские связные подключили меня к городскому телефону, и у меня была на то время необычная возможность пообщаться с родными", - рассказывает Андрис Лесиньш, инженер Вентспилсского международного радиоастрономического центра.

Без НЛО

Для наблюдения использовались три антенны - крупнейшая в Северной Европе антенна Сатурн (диаметром 32 метра), Плутон (диаметром 16 метров) и Уран (диаметром 8 метров). За более слабыми сигналами наблюдала крупная антенна, за более сильными - мелкие. В наши дни такие радиотелескопы, если они работают из нескольких стран одновременно, накапливают информацию об одном и том же астрономическом объекте - как ультрасонография из акустического сигнала может формировать картинку. При таком подходе можно воспроизводить изображения самых отдаленных объектов Вселенной. Чем больше "ухо", тем дальше можно "услышать".

Размер большой антенны впечатляет - вся металлическая конструкция весит 600 тонн, параболическая антенна - 65 тонн, однако чтобы ее вращать, максимальное потребление электроэнергии может достигать всего 24 киловатт. Счета за электричество здесь относительно невелики.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В летнее время на фоне голубого неба "гигантское ухо" выглядит так, будто оно прибыло из другой галактики. В помещениях музея радиотелескопа недавно была собрана коллекция рисунков учеников, на которых они пытались изобразить свои самые яркие эмоции от посещения этого места. НЛО можно увидеть на всех рисунках без исключения. Работающие здесь ученые с улыбкой уверяют, что никогда не получали сигналов с других планет. Возможно, потому, что мы находимся в отдаленном месте космоса, куда никто не попадает даже во время самых смелых путешествий, решила я.

Борьба за советское наследие

22 января 1992 года президент Российской Федерации Борис Ельцин подписал указ о переходе Северо-Западного флота под российскую юрисдикцию. Первоначально планировалось вывести все войска из страны к 1999 году, но Латвия настояла на том, чтобы сделать это к сентябрю 1993-го. 28 октября 1992 года было принято решение о выводе всех российских вооруженных сил.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Когда в 1994 году советская армия покинула Латвию, вся техника в городе Ирбене была демонтирована. Самую маленькую радиотелескопную антенну доставили вертолетом ​​на корабль. Когда центр космической связи перешел в собственность Латвии, его теоретически можно было продолжать использовать против России, поэтому Россия сделала все, чтобы оставить после себя максимальные разрушения. Благодаря усилиям ученых, которые пытались доказать, что объект необходимо сохранить в интересах латвийской науки, его удалось спасти.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

К сожалению, российские войска на тот момент уже успели вывезти техническую документацию по всем антеннам и воткнуть гвозди в кабели длиною в несколько десятков километров. В некоторых местах они были перерезаны. Аппаратные блоки управления были закопаны в лесу, где их впоследствии обнаружили залитыми аккумуляторной кислотой, чтобы их больше нельзя было использовать.

Когда центр космических исследований попал в наши руки, не было никакой информации о том, как работают антенны. Деньги на его охрану также не выделялись. Чтобы центр окончательно не уничтожили мародеры, была задействована Национальная гвардия. От "охотников" за металлом приходилось даже отстреливаться.

Началось восстановление антенн. Ученые из Института физикальной энергетики Академии наук Латвии отправились в Ирбене, чтобы изучить вновь приобретенный объект и восстановить его работу.

"Из кабелей извлекли 96 гвоздей, конечно, не было никакого оборудования, чтобы определить, где они находятся. Кроме того, необходимо было понять, куда протягивается каждый кабель и для какой функции он предназначен. Это было то же самое, что изучать НЛО", - вспоминает Лесиньш. Постепенно были восстановлены поврежденные электродвигатели и отремонтирован 32-метровый антенный привод, которым можно было управлять с помощью старого пульта дистанционного управления. Все это благодаря энтузиазму людей, потому что государственной поддержки не было.

В океане радиочастот

"Если бы радиосигналы можно было видеть, то мы бы не видели вообще ничего другого. Радио, телевидение, все коммуникационные сигналы - мы живем в океане радиочастот", - говорит Лесиньш.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Инженер Марцис Донерблицс работает здесь с 2014 года. Уже во время учебы он начал трудиться техническим специалистом, помогая инженерам. Постепенно поднимаясь по карьерной и академической лестнице, теперь он является заместителем начальника инженерно-технической службы. Вместе с командой он следит за тем, чтобы исследовательская инфраструктура работала и Латвия могла участвовать в космических исследованиях.

Лаборатория сбора и обработки данных напоминает сцены из научно-фантастических фильмов - клубки проводов, экраны различных размеров, кнопки и лампы. Все это вызывает безмерное уважение к ученым, работающим здесь. Сюда в огромные "шкафы" от антенн поступают сигналы, которые потом оцифровывают и дальше сохраняют в пакетах дисков или передают по оптическим кабелям в специальные центры обработки данных. Сигнал фильтруется, освобождается от всего лишнего, а полученные данные интерпретируются в соответствии с научными целями. Исследователи Вентспилсского международного радиоастрономического центра изучают облака межзвездной пыли и различные химические реакции в них. Исследователи Ирбене пытаются их смоделировать. Также ведутся исследования комет и солнечной энергии.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Я спрашиваю: что хорошего сейчас происходит на Солнце? Дмитрий Безруков, ведущий научный сотрудник центра, утверждает, что ничего особенного, поскольку солнечная активность минимальна. Задача Безрукова - наблюдать за Солнцем и разрабатывать карты синтеза солнечной радиации. Изучается солнечный ветер, который оказывает огромное влияние на процессы Земли - полярные сияния, магнитные бури, связь, GPS, работу электрических приборов, здоровье человека, даже преступность, которая коррелирует с 11-летним циклом солнечной активности.

Донерблицс рассказывает, что в начале этого года произошел необычный случай - за пределами Солнечной системы появилась комета, хотя обычно они вращаются вокруг Солнца. Наши исследователи пытались записать сигналы, исходящие от этой кометы, но их не было или они были слишком слабыми, и никакой достоверной информации получить так и не удалось.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Сравнительно недавно начались исследования активных галактических ядер. В центрах Галактики, как оказалось, происходят интересные вещи. Здесь, например, есть сверхмассивные черные дыры, которые в активный период высасывают вещества из окружающих звезд и планет. Скорость всасываемого материала в этот момент увеличивается до скорости света. В полюсах черных дыр образуются потоки, излучение которых также находится в радиодиапазоне. Расстояния огромны - наши ученые изучают процессы, которые происходят на расстоянии до 9 миллиардов световых лет. Для сравнения: возраст Вселенной в настоящее время оценивается примерно в 13 миллиардов лет. Фактически ученые оглядываются на 9 миллиардов лет назад. Так что путешествие во времени возможно. Здесь, в Латвии.