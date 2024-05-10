Браже: победа Украины - приоритет и цель всех стран Балтии

В ходе визита должностные лица обсудили дальнейшие способы давления на Россию, в том числе 14-й пакет санкций и предотвращение возможностей их обхода, а также привлечение России к ответственности за преступления против Украины.

Министр иностранных дел Латвии заявила, что в сложившейся геополитической ситуации, когда ежедневно наблюдаются различные действия гибридной войны со стороны России, Латвии и всему региону стран Балтии и Северных стран необходимо дальновидно и координированно укреплять безопасность, в том числе способность общества к сопротивлению, а также сотрудничать в реализации стратегических инфраструктурных проектов. Браже отметила, что это самая большая ответственность государств.

Должностные лица сошлись во мнении, что критически важна и совместимость в регионе, поэтому решающее значение имеет проект Rail Baltica, который не только обеспечит мобильность населения, но и военную мобильность в направлении с юга на север.

Обсуждая предстоящий в июле саммит НАТО, должностные лица Латвии и Литвы сошлись во мнении, что необходимо добиться взносов всех стран НАТО в объеме не менее 2% от внутреннего валового продукта. Страны Балтии эту цель уже превзошли. Должностные лица также обсудили реализацию планов по обороне НАТО и укрепление присутствия союзников в Балтии.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!