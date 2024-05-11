Два друга Путина и две бутылки коньяка. Как китайский лидер Си Цзиньпин съездил в Европу

Тут говорили уже не о войне и торговых спорах, как во Франции, а о китайских инвестициях в Венгрию и Сербию, о заводах электромобилей и скоростной железной дороге Белград-Будапешт.

Но если Венгрия действительно постепенно становится главным хабом для китайских компаний на едином рынке ЕС, то микроскопическое в масштабах китайской экономики значение торговли и бизнеса с Сербией никак не могло привлечь Си. Он приехал в Белград совсем по другой причине.

«Си Цзиньпин приезжает в Сербию второй раз за восемь лет не из-за экономики, а из-за политики», — сказал Сербской службе Би-би-си Ричард Турчани из Центральноевропейского института азиатских исследований.

Си приземлился в Белграде 7 мая, в годовщину бомбардировки китайского посольства американцами. Это случилось четверть века назад, но китайцы помнят до сих пор.

«25 лет назад НАТО вероломно разбомбило китайское посольство в Югославии. Мы никогда не забудем об этом. Китайский народ дорожит миром, но мы никогда не допустим повторения этой трагической истории», — написал Си в статье для сербской газеты перед визитом.

По приезде он обратился к Вучичу «мой дорогой друг», а Сербию назвал «прекрасной и дружелюбной страной». Си поддержал «независимые действия» Сербии в области безопасности и «территориальную целостность в вопросе Косово», а в ответ услышал от Вучича: «Тайвань — это Китай».

Самолет Си в аэропорту Белграда Фото: Reuters