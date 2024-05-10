Фото Полиция выясняет личность этого мужчины

Восточное управление Рижского регионального управления Государственной полиции выясняет личность изображенного на фотографии мужчины.
Госполиция просит посмотреть на фото мужчины и отозваться всех, у кого есть информация о нем или о его возможном местонахождении, позвонив по номеру телефона 110 или 26392819 или написав на электронную почту konstantins.zaharovs@riga.vp.gov.lv.
Государственная полиция напоминает, что ни один человек не считается виновным, пока его вина в совершении преступления не будет доказана в установленном законом порядке.
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