Передача: В Ильгюциемсе уже длительное время орудуют воры автомобильных фар

Так, за одну ночь воры сняли фары с четырех автомобилей марки Volvo.

"2 мая Пардаугавское управление Рижского регионального управления Государственный полиции зарегистрировало четыре случая, когда в Ильгюциемсе были украдены фары с автомобилей Volvo. Полиция продолжает выяснять обстоятельства произошедшего", - указали передаче в Госполиции.

Есть вероятность, что непойманные воры продолжат свое грязное дело.

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