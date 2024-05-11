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Передача: В Ильгюциемсе уже длительное время орудуют воры автомобильных фар

rus.tvnet.lv
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Автомобильная фара
Автомобильная фара Фото: Fahroni/Shutterstock

В рижском микрорайоне Ильгюциемс уже длительное время орудуют воры, снимающие фары с автомобилей. Полиция продолжает выяснять все обстоятельства, сообщает передача Degpunktā телеканала TV3.

Так, за одну ночь воры сняли фары с четырех автомобилей марки Volvo.

"2 мая Пардаугавское управление Рижского регионального управления Государственный полиции зарегистрировало четыре случая, когда в Ильгюциемсе были украдены фары с автомобилей Volvo. Полиция продолжает выяснять обстоятельства произошедшего", - указали передаче в Госполиции.

Есть вероятность, что непойманные воры продолжат свое грязное дело.

Подробнее смотрите в сюжете на латышском языке:

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