Дело о возможном очернении "Единства": KNAB передал информацию VDD

29 апреля KNAB получило заявление объединения партий "Новое Единство" о предполагаемом обвинении в скрытой предвыборной агитации с целью очернения объединения.

Как сообщили в KNAB, рассмотрев имеющуюся в его распоряжение информацию, бюро не констатировало признаков скрытой агитации, то есть предвыборной агитационной активности, за которую была бы получена оплата и при этом не было бы указано оплатившее агитацию лицо.

Учитывая, что упомянутые в заявлении "Нового Единства" сведения содержали указание на возможное публичное распространение не соответствующей действительности информации о политической организации с целью очернить ее и уменьшить ее популярность в период перед выборами в Европарламент, KNAB переслало соответствующую информацию VDD.

"Новое Единство" подало заявление в KNAB в то время, когда прозвучали утверждения о предположительно выплаченных в свое время в бюро "Единства" "зарплатах в конвертах". С такими утверждениями в марте публично выступил бывший сотрудник бюро "Единства" Нормунд Орлеанс. "Единство" его слова опровергло, а правоохранительные органы после этого начали проводить проверки.

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