«Сейчас массированный обстрел города. Как говорят местные, такого еще не слышали и не видели. Массированный обстрел всего населенного пункта, всего города. Поэтому там сейчас опасно находиться», — говорит он.

Как сказал Гамбаришвили, обстрелы Волчанска происходят постоянно, но начиная с трех часов утра в ночь на пятницу, они резко усилились. При этом российские военные применяли реактивные системы залпового огня, артиллерию и управляемые авиабомбы.

Он добавил, что в результате обстрелов есть множество разрушений, однако данные о раненых и погибших не поступали.

Буферная зона

События в Харьковской области прокомментировал военный эксперт Михаил Жирохов. «Скорее всего, все то, о чем говорили последние недели, — наступление на Харьковщину — началось…» — написал он в фейсбуке.

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко отметил, что подобная активизация россиян в Харьковской области была прогнозируемой, но это не большое наступление на Харьков.

«Эти действия прогнозируемы. Ресурсы у врага есть до обострения в пограничных, о чем раньше говорили. Важно не путать это со способностью захватить Харьков, которой нет», — написал он в телеграме и добавил, что «сейчас будет много вбросов по этой теме».

Российская группировка войск «Север» приступила к выполнению задачи по созданию буферной зоны, пишет автор российского провоенного ресурса «Рыбарь» Михаил Звинчук.