"Покушение на суверенитет народа": движение "Голос" заявило о фальсификации итогов голосования

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Голосование по поправкам к Конституции России закончено. Официальные итоги будут завтра, 3 июля, но в Кремле его уже назвали "триумфальным референдумом".

"Войдет в историю страны как пример покушения на суверенитет народа". Независимые наблюдатели тоже подводят итоги голосования по поправкам.

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Движение "Голос" заявило о фальсификации явки и итогов голосования по поправкам

Российское движение в защиту прав избирателей "Голос" заявило, что прошедшее голосование по поправкам к Конституции РФ, которое закончилось 1 июля, "действительно оказалось беспрецедентным и войдет в историю страны как пример покушения на суверенитет народа". Об этом говорится в предварительном заявлении "Голоса".

"При этом сфальсифицированы оказались и итоги голосования граждан, которому в реальности не соответствуют озвученные ЦИК России результаты - ни по явке, ни по проголосовавшим "да", ни по проголосовавшим "нет", - говорится в заявлении.

Наблюдатели заявили о пренебрежении правом, отсутствии плюрализма, принуждении к голосованию, вбросах и ограничениях прав граждан. Всего ими было выделено шесть типов нарушений.

В движении отметили, что законом прямо запрещается принуждение граждан к участию в голосовании, но на самом деле такое принуждение стало повсеместным со стороны работодателей, должностных лиц. Оно затронуло все регионы страны и массу отраслей, речь фактически идет о десятках миллионов людей. Возможности для этого создала ЦИК.

"Голос" указывает, что за время голосования поступило большое количество сообщений о фактах голосования без паспорта, за других лиц и о вбросах бюллетеней, а также многократного голосования.

При организации голосования на придомовой территории далеко не всегда, как говорят наблюдатели, обеспечивалась тайна волеизъявления. При этом "секретность" неожиданно установилась над документами избирательных комиссий: в нарушение гласности многие комиссии по всей стране попытались ограничить доступ к спискам участников, актам и так далее.

ЦИК России, осудившая социологические службы за публикацию данных экзитполов до закрытия участков, сама начала публиковать первые данные по итогам голосования в тот момент, когда до закрытия большинства участков страны оставалось еще несколько часов, отмечают в движении.

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