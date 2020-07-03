Меган Маркл: Во время беременности я не чувствовала себя в безопасности

Эксперт по королевской семье и редактор Daily Mirror в утренней программе Good Morning Britain ("Доброе утро, Британия") выразил опасения, что члены королевской семьи будут обеспокоены, когда ознакомятся с информацией о том, что во время беременности - в 2019 году, ожидая Арчи, - Меган чувствовала, что "институт королевской семьи уязвим".

Данная информация пришла из документов, которые были выданы для использования в Верховном суде в борьбе с издателем The Mail On Sunday.

ФОТО: Reuters/ScanPix

ФОТО: Reuters/ScanPix

Журналист также добавил, что книги, которые выходят этим летом, раскроют "правду" о Меган и Гарри, а также, возможно, углубятся в то, как все было в то время.

Эксперт также добавил, что ситуация действительно "очень грустная" и королевская семья, возможно, будет обеспокоена и встревожена последними заявлениями герцогов в суде.

"Эти заявления герцогини о том, что она чувствовала себя незащищенной, особенно во время беременности, будет очень мучительно слышать королеве, Филиппу, Чарльзу, Кейт и Уильяму", - сказал он.

ФОТО: AFP / Scanpix

В документе, что передан для дела в суде, Меган также заявила, что во время беременности ей было "запрещено защищаться" от заявлений СМИ.

В юридических заявлениях ее адвокаты подчеркивают, что Меган "стала жертвой серии лживых и пагубных статей таблоидов Великобритании, что вызвало большие эмоциональные страдания и нанесло серьезный вред ее душевному здоровью".

Галерея: Меган во время визита в Австралию