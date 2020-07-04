Неправда - белых жителей Атланты не призывали вооружаться или покидать город

Одним из таких постов, опубликованным 20 июня, поделилось более 2000 человек. Однако, как убедился Re:Check - это неправда.

Жителей к таким действиям не призывали, к тому же на момент публикации поста Шилдс не являлась начальником полиции Атланты.

ФОТО: RE:CHECK

Также на Facebook и на других платформах можно найти схожие по содержанию публикации. Текст, сопровождающий фотографию Эрики Шилдс, пользователя Serega Romanoff гласит:

"Начальник полиции Атланты Эрика Шилдс дала белым жителям города 30 дней, чтобы вооружиться для защиты своих домов, или покинуть город".

"Мы даем жителям 30 дней, чтобы вооружиться или покинуть город. После этого мы больше не будем арестовывать ни одного черного человека или даже отвечать на любое преступление с участием черного человека, потому что, очевидно, это то общество, которое вы хотите" - Эрика Шилдс, начальник полиции Атланты".

Однако Эрика Шилдс таких слов не говорила. Эту информацию также проверяли и писали об этом factcheck.kz. К тому же еще до распространения этой информации она покинула должность главы департамента полиции Атланты и не является его начальником, как пишется в публикации пользователя Serega Romanoff.

Шилдс подала рапорт об отставке 13 июня, вскоре после того, как один из сотрудников полиции после потасовки застрелил афроамериканца Рэйшарда Брукса. Как сообщает Би-Би-Си, это событие повлекло за собой новые акции протеста против полицейского насилия в отношении афроамериканцев. Об отставке главы полиции сообщила мэр Атланты Кейша Лэнс Боттомс.

В свою очередь заявление Шилдс опубликовано на домашней странице полиции Атланты 13 июня. В нем Шилдс отмечает, что решила подать в отставку из любви к этому городу и департаменту полиции. "Департамент полиции Атланты имеет мою полную поддержку, и я поддерживаю мэра Боттомс в будущем направлении этого департамента". Также в своём заявлении Шилдс отмечает, что настало время городу двигаться вперёд, и нужно "построить доверие между работниками правоохранительных органов и сообществами, которым они служат".

Re:Check задал вопрос пользователю Serega Romanoff: проверял ли он опубликованную информацию, однако ответ не получил.

Профиль пользователя создаёт впечатление, что аккаунт – фейковый. Фотография, очевидно, взята из доступных в интернете фотобанков, вся лента профиля состоит в основном из постов против власти Украины.

С этого профиля публикуется примерно 7–19 постов в день. Обычно они популярность не набирают, однако этим постом поделились более 2400 раз, в том числе и многие пользователи из Латвии.

Протесты в США начались 25 мая в Миннеаполисе, в штате Миннесота, после смерти афроамериканца Джорджа Флойда. На опубликованном в интернете видео видно, как белый полицейский Дерек Шовен несколько минут коленом давит на шею Флойду, хотя тот не раз повторял, что не может дышать. Позже в больнице его объявили мертвым.

Вывод: Опубликованная информация о том, что якобы глава полиции Шилдс дала белым жителям Атланты "30 дней, чтобы вооружиться для защиты своих домов, или покинуть город", а также приведённая цитата - неправда. Шилдс таких слов никогда не говорила. Кроме того, на момент публикации поста на Facebook она не являлась начальником полиции Атланты.