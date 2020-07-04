В Латвии могут закрыть несколько пожарных депо. Это увеличит время реагирования на ЧП в 4-5 раз

МВД предлагает вопрос о выделении дополнительных бюджетных средств для приобретения транспортных средств и специальной техники для VUGD в 2021 году и в дальнейшем ежегодно рассматривать в рамках бюджетных законопроектов на следующий год.

МВД отмечает в докладе, что VUGD недостаточно обеспечена транспортными средствами для выполнения своих функций, большое количество специальных автомобилей произведены более 20 лет назад или получены в 90-е годы как техническая помощь от Швеции и Германии.

"Если и в дальнейшем транспортные средства не будут своевременно приобретаться, VUGD будет вынуждена закрыть несколько пожарных депо, а это означает, что фактическое время реагирования на происшествия увеличится в четыре-пять раз", - подчеркивается в докладе.

10 млн евро ежегодно для покупки техники VUGD необходимо лишь для сохранения текущего состояния без перспектив развития в будущем, отмечает МВД.