Минус 17 килограммов за три месяца. Лайфхаки по похудению от певицы Кети Топурии

Кети переехала в Москву, когда ей было всего 17 лет. В это время своей фигурой она не была довольна, а вдобавок из-за гормональной перестройки и стресса поправилась еще на 5 килограммов.

Тем не менее артистка смогла быстро взять себя в руки и выработать привычку правильного питания, ведь на спорт времени у нее практически нет.

"Когда началась моя творческая карьера, набранный вес быстро ушел, но я все равно не была довольна своей внешностью. Питалась я тогда всем тем, что категорически запрещают диетологи: хачапури, чипсами, хлебом, жареной курицей, колбасой..." - приводит "Чемпионат" слова певицы из одного интервью.

Как оказалось, сейчас артистка придерживается белковой диеты. "Белки и клетчатка - идеальный набор для поддержания себя в форме. Мясо, рыбу, морепродукты в течение дня можно есть в любом количестве, если они будут сочетаться с овощами - сырыми или на пару. А утром, до 12 дня, можно есть вообще все, что хочешь, даже сыр, хотя это достаточно жирный продукт. Единственное, надо категорически исключить из рациона жареное, шоколад и сладкую выпечку. А также записать в черный список картошку, майонез и алкоголь", - цитирует "Чемпионат" Топурию.

Девушка также отмечает, что вдобавок к диете необходимо выпивать в день не менее двух литров воды, есть на завтрак овсянку или творог со сметаной. Кети советует воздержаться от разгрузочных дней, потому что "правильное питание - это не про голод".

В период беременности исполнительница поправилась на 17 килограммов, но став мамой - не изменила привычек: придерживалась белковой диеты, пила много воды и сумела быстро скинуть набранный вес - всего за три месяца.

"Меня часто спрашивают о секрете красоты. Я всегда говорю, что для женщины главное - это сон. Я сплю примерно семь часов, мне хватает", пишет "Чемпионат".

Сейчас Кети при росте 173 см весит 57 кг - три "лишних" кило она набрала за время карантина.