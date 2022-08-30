Знакомства в 40 лет: удивительные находки Tinder и мужчины, от которых стоит бежать

"Долгое время ни о каких знакомствах я и не думала. После десяти лет совместной жизни я решила, что хочу развестись с мужем, поэтому мне нужно было время, чтобы разобраться в своих мыслях и понять, чего я хочу. После года одиночества подруга предложила мне воспользоваться приложением для знакомств. Она просто взяла мой телефон и скачала Tinder. Она сказала, что теперь мне будет с кем переписываться, у меня повысится самооценка и общение на самом деле мне не повредит.