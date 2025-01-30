Скончалась британская певица и актриса Марианна Фейтфулл

"С глубокой скорбью сообщаем о смерти певицы, автора песен и актрисы Марианны Фейтфулл", - говорится в сообщении.

"Марианна мирно скончалась сегодня в Лондоне в окружении любящей семьи. Нам ее будет очень не хватать".

Фейтфулл известна такими хитами, как As Tears Go By, а наиболее известной ее работой в кино стала главная роль в фильме 1968 года "Мотоциклистка" (The Girl On A Motorcycle).

В шестидесятые годы она была подругой вокалиста Rolling Stones Мика Джаггера.

Во время своей ранней и звездной карьеры певица пристрастилась к наркотикам, что продолжалось в течение нескольких лет. После того, как она разошлась с Джаггером, Фейтфулл провела некоторое время в тюрьме и два года жила на улице. Это время отражено в песне The Rolling Stones "Sister Morphine", которую она написала в соавторстве с Джаггером и Китом Ричардсом. Когда она записывала свой альбом Broken English (1979), она все еще была зависима. Только в 40 лет она смогла избавиться от этой привычки и продолжить развиваться как артистка.

Марианна Фейтфулл также работала с такими музыкантами, как Билли Корган и Пи Джей Харви.

Самым заметным ее кинематографическим достижением стала главная роль в английской драме "Ирина Палм" (2007). В том же году в Латвии была опубликована автобиография Фейтфулл Faithfull, и она даже выступила на концерте в рижском Доме конгрессов.

Последние альбомы Фейтфулл - Horses and High Heels (2011) и Give My Love to London (2014).

Фейтфулл несколько раз в жизни приходилось преодолевать проблемы со здоровьем. В апреле 2021 года ей пришлось провести три недели в больнице из-за коронавирусной инфекции.

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!