Экс-министры Эстонии просят пустить в страну украинцев. Нужно спасать фермы

Бывшие министры сельского хозяйства Хелир-Вальдор Сеэдер (Отечество) и Ивари Падар (Социал-демократическая партия) призывают правительство в срочном порядке пустить в Эстонию сезонных рабочих с Украины, чтобы спасти фермы, страдающие от нехватки рабочей силы, пишет Rus.Postimees.
"Украинцы показали себя конкурентоспособными, украинцы реально подходят, - подтвердил Тийт Нийло, владелец молочной фермы Нопри. - Весь мир использует этот метод: работу, которую нельзя выполнить за счет своих рук, выполняет приезжая рабочая сила. Мы же хотим выделиться в мире, причем за счет своей экономики".
В настоящее время на хуторе Нопри работают шесть граждан Украины, и еще три человека ждут въезда в Эстонию за границей - их временная работа в Вырумаа ограничена только политическим решением правительственного союза.
"Два молочных завода, одна ферма, их разрешения находятся в производстве, но из-за придирчивости эстонского государства они не могут прийти на работу", - сказал Нийло, ссылаясь на тот факт, что Эстония не открыла границу для украинской рабочей силы после коронакризиса.
"Лично я не вижу угрозы национальной безопасности или эстонской культуре, если в сельском хозяйстве по стране будет разбросано 300-400 постоянных рабочих-мигрантов и 1000-1500 сезонных работников», - сказал председатель "Отечества" и вице-спикер Рийгикогу Хелир-Вальдор Сеэдер.
По словам бывших министров сельского хозяйства, существует несколько способов преодоления трудового кризиса в сельском хозяйстве Эстонии. "Одной из возможностей является продление разрешений на работу тем людям, которые уже находятся в Эстонии. Это предполагает внесение изменений в закон, и соответствующий закон также находится в проиводстве в Рийгикогу", - сказал Сеэдер.
Его поддерживает в этом вопросе депутат от оппозиции Ивари Падар. По его словам, нужно изменить ограничение, согласно которому, сезонные работники, находящиеся в настоящее время в Эстонии, должны покинуть страну к 31 июля. При этом Падар отмечает, что в ситуации, когда ввоз сезонных работников согласован на уровне Европейского Союза, мы также должны следовать этой практике.
По предложению 42 депутатов от оппозиции спикер Рийгикогу Хенн Пыллуаас созвал заседание на полдень понедельника, чтобы обсудить законопроект о смягчении трудового кризиса.
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