Резонансное дело о насилии над полуторагодовалой дочерью: мать оправдала гражданского мужа

Напомним, 27 октября 2019 года мужчина остался дома с тремя детьми, его младшей дочери было полтора года. В 11 вечера он позвонил жене и сообщил, что у девочки началось сильное кровотечение.

Малышку отвезли в больницу, где у нее обнаружили травмы, характерные для сексуального насилия.

Медики сообщили о произошедшем в полицию. Было возбуждено уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста. Мужчине грозил срок от 12 до 20 лет лишения свободы, однако суд Бугульмы полностью его оправдал, так как не нашел в действиях обвиняемого состава преступления, посчитав, что тот "не собирался удовлетворить сексуальные потребности".

Редакция KazanFirst встретилась с участниками истории - Анной и Сергеем, которые живут в гражданском браке. У женщины есть двое детей от первого брака, а самый младший ребенок - там самая двухгодовалая девочка (которой на момент ЧП было 1,5 года) - общий.

В беседе с изданием Анна, как могла, оправдывала своего мужа, в невиновности которого она не сомневается.

По ее словам, именно Сергей настоял на госпитализации ребенка.

"Нет доказательств, он не такой человек! Моей средней дочери было 3 года, когда мы познакомились, - через две недели она уже называла его "папой". У всех детей с ним хорошие отношения. Если выйти в парк, его сразу окружат дети - они к нему всегда тянутся", - говорит она.

Заместитель бугульминского городского прокурора Николай Вдовин также признал, что Анна только и делала, что защищала мужа во время судебных разбирательств.

27-летний Сергей по-прежнему живет с Анной и тремя детьми. Вся эта история мешает ему в поисках работы, поэтому теперь он в семье за няньку. О том роковом вечере он рассказывает так:

"Дочка проснулась и заплакала. Я подошел к ней и почувствовал запах из памперса, стал переодевать. Раньше я никогда этого не делал, всем обычно занималась жена.

Я сам не понял, как это произошло - начал подмывать и кольцом задел, видимо. Кровь пошла, я испугался.

Позвонил жене, меня всего трясло, она приехала. Потом вызвали "скорую" и поехали в больницу. В тот же день меня арестовали".

В рамках следствия Сергей сказал, что "психанул и причинил ребенку телесные повреждения". Теперь он поясняет, что после скандала с женой был раздражен, возможно, поэтому мыл ребенка не так аккуратно, как следовало бы. Изданию он показал и то самое кольцо, которым, по его версии, мог поранить ребенка.

На вопрос KazanFirst, как именно подсудимый объяснил нанесенные дочке повреждения и какой они имели характер, заместитель бугульминского городского прокурора Николай Вдовин отвечать не стал.

Тем временем в социальных сетях бушуют споры о "бугульминском педофиле", и многие записи на сей счет сопровождаются хештегом #зверявтюрьму.

Точку в этом деле снова предстоит поставить суду, и теперь уже - под давлением общественного резонанса.

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