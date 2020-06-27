"Просто психанул". В России мужчина надругался над полуторагодовалой дочерью. Суд его оправдал

Издание рассказывает, что мужчина признался в желании "выместить злость" на ребенке, но суд решил, что у него не было цели удовлетворить сексуальную потребность, поэтому состава преступления нет.

Что произошло?

27 октября 2019 года мужчина остался дома с тремя детьми, его младшей дочери было полтора года. В 11 вечера он позвонил жене и сообщил, что у девочки началось сильное кровотечение. По данным "Вечерней Казани", он до последнего не хотел вызывать скорую помощь.

По настоянию матери ребенка отвезли в Центральную республиканскую больницу, где у девочки обнаружили травмы, характерные для изнасилования, ей потребовалась хирургическая помощь.

Медики сообщили о произошедшем в полицию.

Было возбуждено уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста. Мужчине грозил срок от 12 до 20 лет лишения свободы.

В качестве меры пресечения на время следствия его отправили под домашний арест и запретили видеться с семьей, однако он, по данным "Вечерней Казани", неоднократно нарушал этот запрет.

Источник "Комсомольской правды" в правоохранительных органах рассказал, что на допросах мужчина отрицал свою вину и говорил, что случайно травмировал девочку, когда менял ей подгузник.

Однако на одном из заседаний суда он признался, что выместил на ребенке злость после ссоры с женой.

"Просто психанул", - передает слова подсудимого "Вечерняя Казань".

Его адвокат Салават Раупов также объяснял KazanFirst, что "умысла никакого не было". В результате суд решил, что у мужчины не было цели удовлетворить сексуальное желание и в его действиях нет состава преступления, и полностью оправдал его.

Прокуратура намерена обжаловать решение суда. По словам заместителя городского прокурора Бугульмы Николая Вдовина, государственное обвинение привело в качестве доказательства вины результаты судебно-медицинской экспертизы, показания матери ребенка, фельдшера скорой помощи, а также самого обвиняемого.

"Эксперт подтвердил возможность травмирования органов девочки тем способом, о котором заявил сам же подсудимый. Такие травмы случайным способом нанести просто нельзя", - сказал Вдовин.

К вечеру 26 июня в топ российского твиттера вышли сразу два хэштега об этом деле -#казаньпосадилапедофила и #зверявтюрьму. Под ними пользователи возмущаются оправдательным вердиктом.