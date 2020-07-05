Появились новости о состоянии Геннадия Хазанова

Издание "Комсомольская правда" сообщает, что в настоящее время Хазанов находится на плановом обследовании в Научном центре сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева.

В Театре Эстрады рассказали, что сейчас он готовится к выписке из больницы, а состояние его здоровья опасений не вызывает.

"Руководство Театра Эстрады сообщает нашим зрителям и поклонникам Геннадия Викторовича Хазанова, что наш любимый артист и художественный руководитель театра Эстрады жив и здоров", - цитирует коллег актера издание.

Напомним, ранее сообщалось, что 74-летний артист был госпитализирован. По информации журналитов, медики диагностировали у Хазанова нестабильную стенокардию.