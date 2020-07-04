СМИ сообщили о госпитализации Геннадия Хазанова

Известно, что артист находится в кардиологическом отделении больницы. По информации телеканала, медики диагностировали у Хазанова нестабильную стенокардию.
Врачей вызвала помощница артиста, которая сказала, что он задыхается.
Telegram-канал Mash сообщает, что первый раз медики были вызваны еще днем, но после артист отказался от госпитализации. Однако, Геннадию Викторовицу стало хуже и его забрали в больницу.
Геннадий Хазанов - советский и российский артист эстрады, актер театра, кино и озвучки. Он также является руководителем московского Театра эстрады.
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