Трагедия в Цюрихе: тигрица убила работницу зоопарка

В зоопарке Цюриха в субботу тигрица убила работницу, сообщает Euronews.
55-летняя женщина умерла в зоопарке.
Так, в субботу в 13:20 была получена информация, что на работницу зоопарка напал тигр.
"Группа сотрудников незамедлительно отправилась за ограждение. Им удалось оттеснить амурскую тигрицу Ирину от работницы, из помещения и в загон", - сообщил зоопарк Цюриха.
Амурские тигры - крупнейшие представители вида кошачьих. Вес самок может достигать 185 килограммов.
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