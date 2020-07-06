Трагедия в Цюрихе: тигрица убила работницу зоопарка

55-летняя женщина умерла в зоопарке.

Так, в субботу в 13:20 была получена информация, что на работницу зоопарка напал тигр.

"Группа сотрудников незамедлительно отправилась за ограждение. Им удалось оттеснить амурскую тигрицу Ирину от работницы, из помещения и в загон", - сообщил зоопарк Цюриха.

Амурские тигры - крупнейшие представители вида кошачьих. Вес самок может достигать 185 килограммов.