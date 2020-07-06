Пн, 6.07.2020
Cреди духовных детей отца Сергия - хоккеист Павел Дацюк и актер, бывший участник команды КВН "Уральские пельмени" Дмитрий Соколов. Отца Сергия также называют духовником вора в законе Тимура Мирзоева (Свердловского). СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

Трагедия в Цюрихе: тигрица убила работницу зоопарка

Самец тигра в зоопарке Цюриха

ФОТО: ENNIO LEANZA / EPA

В зоопарке Цюриха в субботу тигрица убила работницу, сообщает Euronews.

55-летняя женщина умерла в зоопарке.

Так, в субботу в 13:20 была получена информация, что на работницу зоопарка напал тигр.

"Группа сотрудников незамедлительно отправилась за ограждение. Им удалось оттеснить амурскую тигрицу Ирину от работницы, из помещения и в загон", - сообщил зоопарк Цюриха.

Амурские тигры - крупнейшие представители вида кошачьих. Вес самок может достигать 185 килограммов.

Подпишись на Рассылку RUS TVNET и читай все самое свежее, важное и забавное в своей электронной почте!

Последние новости

НАВЕРХ